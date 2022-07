Chcete najít poklad? Na těchto ostrovech máte největší šanci

Bacardi Island

Jedním z míst, kde by se měl pirátský poklad nacházet, je například malý ostrůvek Cayo Levantado, kterému se ale říká spíš Bacardi Island. Tento ostrov se nachází na severním pobřeží Dominikánské republiky v zálivu Bahia de Samaná. Slouží jako letovisko, je zde turistický resort, ale jak potvrzují místní, stále na ostrov jezdí desítky hledačů pokladů ročně.

Legendu zřejmě značně přiživují místní hoteliéři, protože zatím přes veškerou snahu poklad nikdo nenašel. Na druhou stranu se u ostrova Catalina na východním pobřeží Dominikánské republiky našel skutečně vrak lodi Quedagh Merchant jednoho z nejznámějších pirátů Williama Kidda. Skutečný skotský pirát, kterého za jeho činnost nakonec popravili, ale svůj poklad ukryl na Gardinerově ostrove v New Yorku, kde byl skutečně nalezen. Přesto mnozí věří, že další poklad ukryl právě na ostrůvku Bacardi Island.

Lord Howe Island

Další povinnou destinací pro hledače pokladů je Ostrov Lorda Howea ležícího v Tasmánském moři západně od Austrálie. Vypráví se, že v roce 1829 narazila velrybářská loď George převážející velké množství zlatých mincí na skálu a najela na mělčinu právě u ostrova. Předpokládá se, že posádka dostala pokyn od kapitána Rattenburyho, aby poklad ukryla někde na ostrově. Ten bohužel nebyl nikdy objeven, přestože se o to mnozí snaží. Nejčastěji hledači pokladů prohledávají džungli nedaleko pláže, hledá se také na úpatí hory Mount Gower. Zkusit štěstí může každý, místní přísahají, že poklad tam nepochybně někde je.

Mahé

7. července roku 1730 oběsili na ostrově Reuninon známého francouzského piráta Oliviera Levasseura, přezdívaného Le Buse. Než zemřel, hodil do přihlížejícího davu list, kde měl být popsán ostrov, kam ukryl zlato ukradené ze španělské galeony Nosa Senhora do Cabo. Mělo jít o gigantický poklad, a to i na pirátské poměry.

Od té doby ho lidé hledají. Spekulovalo se o mnohých ostrovech, ale dnes se má za dané, že by to měl být seychelský ostrov Mahé. Místní obyvatelka na pobřeží vykopala tři kostry, které měly patřit Buseho pirátům. Hledání onoho pokladu zasvětil život britský důstojník John Cruise -Wilkins. Studoval onen tajemný list a do konce života hledal na Mahé Buseho poklad. Bohužel neúspěšně.

Coco Island

Možná nejslavnějším ostrovem pokladů je Kokosový ostrov patřící Kostarice. Malý ostrůvek je vzdálen od pevniny 550 kilometrů. Právě zde měl v 17. století zakopat svůj poklad korzár Edward Davis a o sto let později i pirát Benito Bonito. Jen dvacet let po Bonitovi zde pak ukryli truhly se zlatem i námořníci z lodi Mary Dear, které velel kapitán William Thompson. Tři poklady, to už je pořádné lákadlo! A také že bylo, v průběhu času se zde objevovali nejrůznější hledači pokladů, například automobilový závodník Malcolm Campbell, novinář Jean Portell a spisovatel Claude Challes, přičemž oba na ostrově zahynuli. V šedesátých letech zde hledala špičkově vybavená výprava Jacquese Boucauda, která objevila dvě mrtvoly pirátů a dvě bedny s mincemi. Ještě v osmdesátých letech zde pátrala další výprava. Ta již byla neúspěšná, ale Kokosový ostrov stále láká dobrodruhy, byť zde již nejméně šest lidí při hledání pokladů zemřelo.

Ostrovů pokladů je spousta, najdeme je prakticky po celém světě. Je jen na vás, zda se pustíte do hledání prastarých truhel plných bohatství, nebo zkusíte nějaký jistější způsob výdělku.

