Co všichni vidí na kryptoměnách?

Platit se dá vším možným. Od výměnného obchodu přes peníze, po různé typy služeb. Kryptoměny – ať už se jedná o nejznámější Bitcoin či jiné, jsou prostě jen platidlo jako každé jiné. Vy máte nějakou částku v kryptoměně, někdo jiný má zboží, které chcete. Místo klasickými penězi mu zaplatíte kryptoměnou, a to ve specializovaném programu, který řeší právě platby kryptoměnou. Jedním z takových je třeba digitální peněženka společnosti Platon Finance. Proč by ale měl někdo chtít kryptoměnu místo klasických peněz? Peníze přeci vládnou světu.

Kryptoměny nevydává žádná vláda či banka

Kryptoměny jsou decentralizované. Nevydává je žádná vláda či banka. Žádná banka vám nemůže zablokovat účet s kryptoměnou, a protože je kryptoměna jen v elektronické podobě, nedá se padělat klasickou formou. Máte přístup do svého systému, kde vidíte kurs vaší kryptoměny a máte možnost ji i převést jinému uživateli. Dobrým nástrojem k tomu je třeba digitální peněženka od Platon Finance, která má pro vás i tu výhodu, že je v českém jazyce.

Kryptoměny nepodléhají inflaci.

Proč je to tak důležité? Počet běžných peněz v oběhu se dá ovlivnit. Čím více jich tiskárna (ne ta vaše samozřejmě) vytiskne, tím více jich je v oběhu a tím menší mají hodnotu. Pro dříve narozené je známý fakt, že rohlík stál svého času třicet haléřů. Dnešní mladí nejen, že netuší, co je to haléř, ale přijde jim normální, že je rohlík za dvě koruny. U kryptoměny k tomuto nedochází. Díky omezenému počtu se dočkáme spíš opačného efektu – že cena měny roste.

Výuková videa a postup

Nicméně naučit se zacházet s kryptoměnou, rozumět jí a vědět, kdy se vyplatí s ní platit, kdy ji prodat, kdy koupit, to už je trochu „vyšší dívčí“. Dobré je k tomu si něco málo načíst, nebo absolvovat kurz, který vás naučí s kryptoměnami zacházet. Jedním z kurzů, kde máte možnost se to naučit, je například Platon Trading Academy od Platon Finance, kde máte k dispozici výuková videa a postup, jak začít s kryptoměnami krok za krokem, a to včetně praktických tipů z praxe.

Způsob vydělávání peněz

Kryptoměny totiž nemusí sloužit jen jako ekvivalent peněz k nákupu zboží, ale také jako způsob vydělávání peněz. Ve velmi zjednodušené formě si to můžete představit jako systém „levně nakup, draze prodej“. Krásně je tento systém vidět třeba u starých aut, kdy veterán po dědečkovi má nyní mnohem větší hodnotu, než měl v době, kdy jej dědeček kupoval. U kryptoměny ale nemusíte čekat celé generace, než se projeví nárůst ceny. Všechno se to děje na denní bázi. I proto je opatrnost na místě, protože vás pak jeden chybný krok může připravit o poměrně velkou částku peněz. I proto je znalost prostředí a fungování kryptoměn tak důležitá.

Kryptoměny obecně jsou velmi dobrý pomocník, pokud chcete, aby vaše peníze nepodléhaly inflaci a měli jste možnost vydělat více, než na běžném účtu. A pokud s kryptoměnami začínáte, možná pro vás bude ještě české prostředí pohodlnější a srozumitelnější, jako právě v Platon Finance.