Ďáblův dech: Nebezpečná droga, u které stačí, aby vám ji někdo foukl do obličeje

Jeden z uživatelů sociální sítě TikTok Brett na ni zveřejnil, jaké účinky má na lidské tělo relativně nová droga scopolamin neboli ďáblův dech. Vyděsil tím tisíce lidí. Své sledující odkázal na dokument Nejděsivější droga, který o ní pojednává.

„Pod vlivem této drogy zcela ztrácíte svou svobodnou vůli, proto je tak nebezpečná,“ napsal na sociální síti.

„Drogy stačí poměrně málo, kdyby vás tak někdo chtěl dostat po její vliv a sebrat vám tak možnost svobodného rozhodování, tak to nejspíše dokáže. Stačilo by dokonce, aby kolem vás dotyčný prošel a drogu vám foukl do obličeje. Ani byste si neuvědomili, co se to vlastně děje, a už byste byli pod jejím vlivem,“ vysvětlil Brett.

Dokonce prý ani není jisté, že by lidé okolo nebo dokonce i naši přátelé a rodina poznali, že je s námi něco v nepořádku.

Nástroj k ovládání lidí

Droga totiž způsobuje to, že člověk pod jejím vlivem vypadá, jako by byl zcela v pořádku, komunikuje, vnímá a vše vypadá "normálně", jediný rozdíl je, že v tomto stavu nedokáže odolat sugesci.

Tato informace značí, že člověk pod vlivem scopolaminu zkrátka udělá cokoliv, co mu někdo nakáže, a to nezávisle na tom, o co se jedná.

Reportér, který o této droze informoval veřejnost v onom dokumentu, Ryan Duffy, dokonce pro bližší informace o této látce letěl až do Kolumbie.

Po příjezdu do Jižní Ameriky se poté sešel s drogovým dealerem, který mu vysvětlil, že nejnebezpečnější na scopolaminu je právě to, jak lehce může být podán. Stává se tak nástrojem k ovládání lidí.

„Lidé pod vlivem ďáblova dechu jsou jako děti, můžete je vést, kam chcete, a nakázat jim, co chcete. Mění je to v zombie,“ vysvětlil dealer.

Dále také ovlivňuje paměť. Nejen že tedy pod vlivem této látky uděláte cokoliv, co vám někdo nakáže, ale ani si nebudete pamatovat, co se stalo. Často se tak lidé probouzí ve vykradeném bytě poté, co je někdo zdrogoval, a nepamatují si, jak se to stalo.

Zdroj: Daily Star

