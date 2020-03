Dovolená v Polsku překvapí: Země nabízí bohatou kulturu, široké pláže i rybí speciality

Přemýšlíte, kam v létě vyrazit na dovolenou? Co zkusit Polsko? A proč vlastně čekat až do prázdnin? Pravdou je, že Češi zde moře příliš nevyhledávají. Možná je to o tom, že zkrátka „jedu na dovolenou k moři do Polska“ nezní tak lákavě, jako když zmíním Chorvatsko, Řecko nebo třeba Kypr. Ale každopádně je to velká chyba. Polsko má totiž rozhodně co nabídnout nejen místním, ale i turistům z celého světa.