Dřevěné pelety nejsou zátěží pro životní prostředí

Co jsou to dřevěné pelety?

Dřevěné pelety se vyrábí z odpadní suroviny, která zůstává v pilařských závodech po zpracování kmenů na truhlářský materiál. Mají podobu drobných válečků o průměru 6 mm a maximální délce 40 mm. Surovina na jejich výrobu pochází z jehličnatých stromů, zejména ze smrku. Jeho dřevo má nejlepší vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost a nízká popelnatost, které se při peletizaci ještě zušlechtí.

Jak se vyrábí pelety?

Počátek celého procesu je v lese, odkud se vytěžený strom stáhne a odveze do pilařského závodu na zpracování na prkna a trámy pro truhláře. Při této činnosti zůstává odpad v podobě pilin, hoblin a štěpky. A to je výchozí surovina, která se vysuší, namele a lisuje. Pro spojení jednotlivých kousků nejsou potřebná žádná lepidla. Během zahřívání a stlačení se zhutní pomocí přirozeně obsaženého ligninu.

Dřevěné peletky jsou ekologické

Pevné palivo ze stlačené dřevní hmoty jehličnanů přináší výhody pro ty, kteří nechtějí svým pohodlím zatěžovat životní prostředí a zrychlovat globální změnu klimatu. Ani jediný strom nemusí padnout navíc, pouze se recykluje odpad. A to zaručí čisté svědomí všem uživatelům pelet na topení. Dřevo je uhlíkově neutrální surovina, a to se přenese i do těchto drobných válečků. Čistá biomasa bez lepidel, laků, nátěrů a dalších chemikálií neuvolňuje žádné toxické látky do ovzduší během spalování.

Dřevěné pelety produkují živiny pro vaše rostliny

Životní cyklus pelet na topení končí popelem, který můžete kompostovat. Výsledkem je přírodní hnojivo, které je skvělé do zahrady. Automatický kotel má funkci ohlášení zaplnění popelníků společně s pokynem k vysypání. Děje se tak po spálení zhruba jedné tuny pelet, ale přesný objem závisí na výrobci vašeho topného zařízení. Když budete pečliví, ušetříte i za pořízení hnojiva.

Nejlepší pelety jsou certifikované

Dřevěné pelety mají pro udělení certifikátu svou normu ISO 17225-2. Před samotnou certifikací prochází auditory náhodně odebraný zkušební vzorek laboratorními testy. Na základě jejich výsledku je peletám přidělena jedna ze tří kategorií. Pro automatické kotle potřebujete tu nejvyšší s označením ENplus A1. Proces kontroly nezvyšuje cenu, ale poskytuje jistotu, že pelety mají vysokou výhřevnost, nízkou popelnatost, jsou kvalitně vyrobené a ekologické.

Potřebujete nakoupit certifikované dřevěné pelety?

Jedním z nejvýhodnějších způsobů nákupu je paletový prodej pytlovaných dřevěných pelet. V pytlích je naváženo přesně 15 kg, a to zajišťuje snadnou manipulaci a pohodlné vysypání do vašeho automatického kotle. E-shop Optimtop.cz nabízí širokou škálu certifikovaných pelet od různých výrobců. Rozvoz je po celé České republice zdarma.

Zdroj obrázku: Pixel-Shot / Shutterstock.com