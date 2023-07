Fast fashion – potěšení, které má příliš vysokou cenu

Termín fast fashion je do češtiny překládán jednoduše jako rychlá móda, jde ale o jakékoliv levné oblečení. Lidé po celém světě ho kupují s nadšením, že ušetřili, přitom si neuvědomují, jakou skutečnou cenu platí. Ne nadarmo se této levné módě přezdívá „nový plast”. Fast fashion je totiž zodpovědná asi za 10 % škodlivých emisí oxidu uhličitého na světě a znečišťuje 20 % vodních zdrojů* a do životního prostředí uvolňuje až 35 % plastových mikročástic**, které nakonec končí třeba i v našem jídle. Zapřemýšlejte nad tím, až si příště půjdete koupit další nové džíny, bundu, tričko, šaty nebo jakýkoliv jiný kus oblečení, který vlastně nepotřebujete. Místo toho objevte kouzlo cirkulární módy!

Vývoj české módy v průběhu staletí

Módní trendy v Česku kopírují ty evropské. Ve 20. letech minulého století bylo běžné potlačovat ženské křivky, nosily se rovné střihy šatů, barvy příliš výrazné nebyly. Zaujmout měla vaše osobnost. Zajímavostí je, že v letech 1929-1930 byl v Brně představený ženský šatník založený jenom na kalhotách! Autorka jím předběhla dobu aspoň o 40 let.

Ve 30. letech už bylo vše jinak. Prim hrál důstojný a elegantní vzhled. Opět se upozorňuje na ženské křivky, postupně se však objevuje oblečení z umělých vláken, která jsou levnější než přírodní materiály. Během války se Češi museli uskromnit. Tehdy naplno využívali staré modely a přešívali je na nové – to můžeme vnímat jako začátek cirkulární módy!

Co je cirkulární móda?

Co kdybychom už neprodukovali další oblečení, ale využívali to, které již na světě existuje? Přesně o tom je cirkulární móda. Ano, nejde o nic jiného než o oblečení z druhé ruky, second hand oblečení, oblečení ze sekáče. Název ale není důležitý, důležitá je sama myšlenka. Ulevíme přírodě, na výrobu jednoho módního produktu totiž padne 34 kWh elektřiny a 292 l vody a do ovzduší je vypuštěno 7,9 kg oxidu uhličitého.***

Smutné je, že naši planetu velkou měrou znečišťuje i úplně nenošené oblečení. Módní řetězce produkují tolik kolekcí, že se nestačí prodávat. Miliony oblečení se neprodají, další miliony si někdo koupí, ale odloží je na spodek skříně.

Moderní historie cirkulární módy ve světě a v Evropě

Od února 2021 existuje plán cirkulárního hospodářství v EU, ve kterém jsou stanoveny zásady recyklace a využívání udržitelných materiálů ve fázích výroby, prodeje i spotřeby produktů. Cílem má být prodloužení životního cyklu produktu, abychom neprodukovali tolik odpadů.

Cirkulární hospodářství samozřejmě znamená zavádět pozitivní změny v různých úrovních ekonomiky. V módě je důležité prosazovat co nejdelší využívání daného kousku a pak jeho recyklaci. Nikdo pochopitelně netvrdí, že je nutné oblečení nosit donekonečna. Nikdo nechce nosit tričko plné žmolků či svetr se skvrnou. Takové oblečení je třeba řádně recyklovat, abychom co nejméně znečišťovali planetu.

Cirkulární móda a její podoby v Česku

O tom, že bychom vědomě měli recyklovat či znovu využívat již nošené oblečení, se mluví už spoustu let. Secondhand obchody dříve nevznikaly z tohoto důvodu, ale spíš pro úsporu. Ne všichni si totiž mohli dovolit nakupovat nové oblečení. Dnes se ovšem z nákupu v „sekáči“ stává ve všech kruzích běžná záležitost, což zvyšuje šance zachránit naši planetu. Second hand obchody míří i do obchodních center. První second hand v obchodním centru v ČR byl otevřen roku 2021 v Avion Shopping Parku Ostrava. Je svým způsobem unikátní, protože oblečení do něj můžete darovat a on získanou tržbu daruje na dobré účely.

Cirkulární módu lze ovšem pojmout i jinak – třeba tak, jak to udělal český startup, který bere staré oděvy a plně je recykluje. Z původního oblečení vytváří textilní materiál cPLA vyvinutý výzkumníky z TUL a VUT. Tento přístup přináší dvě výhody. Zaprvé se snižuje množství odpadu, za druhé není zapotřebí žádný nový materiál. Na jednom tričku se tak ušetří přes 2500 l vody a 6 kg emisí CO2.

Být moderní znamená žít v souladu s přírodou

Kupovat si nové oblečení přestává být „cool“, i kdyby mělo být levné. Cirkulární móda se nám čím dál více dostává pod kůži a je pro nás čím dál přirozenější. Častokrát si vyměňujeme oblečení s přáteli nebo ho prodáváme na různých sociálních sítích a portálech. Na trhu operují i velké společnosti jako Remix, které textil sbírají, třídí a přeprodávají. Někteří velcí prodejci nabízí nošené oblečení s nálepkou „preloved“ či „preowned“ s veškerou hrdostí, oblíbené jsou i kategorie outlet. Roste také popularita domácího šití oblečení. Ne kvůli tomu, že by byl malý výběr, je tomu přesně naopak, ale kvůli tomu, že lidé chtějí nosit něco originálního, co si sami vytvořili. Co takhle vytvořit to ze starého oblečení?

Je pravděpodobné, že do budoucna bude second hand oblečení ještě populárnější než nyní. Jiná cesta, než zastavit nekonečný koloběh produkce fast fashion totiž neexistuje. Mladá generace více dbá na šetrné chování k přírodě a postupně to učí i své rodiče a prarodiče. Díky za to, protože cirkulární móda je budoucnost! Nebo vy snad budete chtít být ti, co se chovají neekologicky a neeticky?



