Golden Gate Bridge je rájem sebevrahů. Díky speciálním telefonům se z něj dovoláte přímo psychologovi

Rozhodně se jedná o více než jen obyčejný most, který spojuje San Francisco a Marin County. Společně s Alcatrazem a tramvajemi, které šplhají do kopců, patří i Golden Gate Bridge mezi ikony San Francisca. Do roku 1995 z něj skočilo více než 1 600 lidí. Pak se tato statistika pro jistotu přestala vést.

První nápad postavit most, který spojí San Francisco s okrskem Marin, přišel na svět již v roce 1923. Jen samotné přípravy byly pořádně dlouhé, trvaly totiž hned sedm let a hlavním architektem byl Joseph B. Strauss, který odevzdal svůj návrh dne 27. srpna 1930. Následující další tři roky se řešilo asi to nejdůležitější, a to financování stavby. Golden Gate Bridge vyšel v tehdejších cenách celkem na 27 milionů dolarů.

Zemřelo jen jedenáct dělníků

Samotná stavba mostu odstartovala 5. ledna 1933 a trvala rovné čtyři roky. Za tu dobu se vytvořil jeden poměrně bizarní redkord, v průběhu stavebních prací totiž přišlo o život "pouze" 11 dělníků. U podobných staveb totiž v této době byl průměr takřka třikrát vyšší.

Slavnostní otevření mostu pro pěší přišlo 27. května 1937, kdy se po něm prošlo více než 200 tisíc občanů města. O den později už se po něm proháněli motoristé. Již v této době se platilo mýtné - 50 centů za cestu jedním směrem a auto, které jelo s více než třemi pasažéry, to dokonce mělo o 5 centrů dražší.

Přejely ho více než dvě miliardy aut

Golden Gate Bridge je i v dnešní době klíčovým mostem, který spojuje San Francisco a vlastně celou jižní Kalifornii se severem státu. Od samotného otevření mostu ho přejely více než dvě miliardy aut. Denně se po něm projede asi 115 000 automobilů. V řádech miliard se počítají také náklady, za které by byl most postaven v dnešní době. Stavba by vyšla na více než 30 miliard korun.

Nevšední most získal také mnoho ocenění a prvenství. V roce 1994 byl zařazen mezi "Sedm divů moderního světa" a je dokonce na druhé příčce žebříčku největších stavebních úspěchů 20. století. Nejspíše nikoho nepřekvapí, že právě on je tím nejvíce fotografovaným mostem na světě.

Společně s mostem Nanjing Yangtze River v Číně ale drží Golden Gate Bridge jedno vcelku smutné prvenství. Jedná se totiž o nejoblíbenější most sebevrahů. Do roku 1995, kdy se přestali sebevrazi počítat, skončilo z Golden Gate Bridge více než 1 600 lidí. Platí tak poměrně jednoduchá přímá úměrnost, co každé tři týdny, to jeden sebevrah. V dnešní době jsou dokonce přímo na mostě umístěny speciální telefony, přes které se dovoláte rovnou psychologovi.

Proč Golden Gate Bridge, když je červený?

Most byl pojmenován podle úžiny Golden Gate Strait, ve které je sám postaven. Ta pak dostala jméno podle svého topografa, kterému někdy kdysi dávno kolem roku 1846 připomínala Zlatou úžinu, která je v Istanbulu. V dnešní době na údržbě mostu pracuje takřka nonstop více než 50 dělníků. Jen samotné natírání probíhá skoro bez přestávky, jak se totiž skončí na jednom místě, hned se začne na druhém.

Pokud se chcete ke Golden Gate Bridge dopravit, pak si rozmyslete předem, jak to uděláte. Variantou je samozřejmě i cesta z centra města, ale je třeba si uvědomit, že je od něj hodně vzdálen a jedná se o hodně dlouhou procházku.

Ideální je využít autobusy společnosti Golden Gate Transit, přičemž jízdenka vyjde asi na 4 dolary. Ještě rychleji se k mostu dostanete taxíkem, třeba z Fisherman Wharf zaplatíte okolo 25 dolarů. Pěší navíc mají na Golden Gate Bridge nespornou výhodu, procházet se totiž mohou zdarma.

Půjčit si samozřejmě můžete i auto, ale parkování může být velký oříšek. Míst je totiž málo a každých 15 minut se platí 25 centů. Mýtné na Golden Gate se vybírá pouze při cestě ve směru do San Francisca, v opačném směru se pak jezdí zdarma. Každopádně investice stojí za to a to už jen s ohledem na fakt, že se sem obyčejný našinec jen tak nevypraví.

