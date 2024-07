Izraelský transportér Achzarit je v Gaze jako doma. Jako základ posloužil sovětský tankový stařeček

Izrael má jednu z nejlepších armád na světě, zahrnuty jsou v ní i některé stroje, které vycházejí ze studenoválečných tanků, nicméně jejich design byl modifikován tak, aby splňovaly nejpřísnější kritéria pro boj v 21. století.

Sovětské tanky jako základ

Jedním z takových případů je i těžce obrněný transportér Achzarit. Izrael vlastnil v osmdesátých letech několik set tanků T-55 a jednalo se vesměs o kořist z arabsko-izraelských válek, jak zdůrazňuje web Defense Express.

Izrael se jich nezbavoval, viděl v nich další možné využití, a proto tank T-54/T-55 posloužil jako vhodný základ k Achzaritu, na kterém se začalo pracovat v polovině osmdesátých let. Design doznal výrazných změn. Z tanku byla sejmuta věž s dělem, vozidlo bylo osazeno výkonnějším motorem, pancíř byl zesílen, protože konstruktéři se zaměřili, tak jako to je u všech pozemních strojů, na ochranu posádky. Achzarit dostal reaktivní pancéřování zvyšující celkovou ochranu a odolnost vozidla.

Poradí si i se složitým terénem

U šestimetrového vozidla zaujme především skutečnost, že jeho výška činí pouze dva metry, což má své důvody. Nízká silueta Achzaritu znamená, že izraelské vozidlo je jednak pro nepřátelské stroje obtížněji zjistitelné, jednak je těžší jej zasáhnout. Vozidlo se může pohybovat rychlostí 65 km/h, dojezd činí 500 km. Achzarit je schopen si poradit i se složitými terény. Ovládá jej tříčlenná posádka, kromě ní se do něho vejde sedmičlenný výsadek.

Pokud hovoříme o zbraňové výbavě stroje, jejím základem je dálkově ovládaná stanice od přední izraelské zbrojovky Rafael. Sekundární výbavu tvoří kulomety, buď ráže 12,7 mm, či 7,62 mm. K tomu můžeme připočíst také automatický granátomet ráže 40 mm. Celkově lze konstatovat, že vozidlo je velmi dobře vyzbrojeno a je připraveno být nasazeno mimo jiné i do boje ve městě.

V Pásmu Gazy jako doma

Není bez zajímavosti, že Achzarit byl vyroben exkluzivně pro izraelskou armádu a nebyl nikam exportován, jak uvádí server weaponssystems.net. A vypadá to, že Izrael se k jeho exportu nebude mít ani v budoucnu.

Co se týče nasazení Achzaritu, svou užitečnost prokázal například v operaci Duha v Rafahu na území Pásma Gazy v roce 2004. Do izraelského hledáčku se dostala infrastruktura teroristických skupin a pašerácké tunely, přes něž do oblasti proudily zbraně. To se děje ostatně i dnes.

Tato vozidla figurovala rovněž v operaci Lité olovo na přelomu roku 2008 a 2009 a byla zaměřena proti teroristickým bojůvkám hnutí Hamás. Součástí pozemní invaze, která trvala tři týdny, bylo i bombardování vybraných cílů. Také zde Achzarity prokázaly své schopnosti a především odolnost.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Tank T-84: Vozidlo do extrémních podmínek. Ukrajinský dravec se chystá na lov ruské kořisti.