Je to všechno složitější. Ježíšek není jediný, kdo nosí dárky, a Kristus opravdu není příjmení

„Krásné Vánoce a bohatého ježíška,“ píše se na pohlednici, která dnes už jako jediná přistála v poštovní schránce. Také vám to malé „j“ trhá oči? Ale nemusí. On totiž není Ježíšek jako ježíšek. A vůbec je to celé trochu složitější.