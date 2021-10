Jaké filmy s tematikou kasin se vyplatí vidět?

Obvykle jde o souboj velkých rivalů – zločinců, finančních magnátů, kdy při jediné hře jde o všechno. Někdy jde o výhru náhodnou, jindy filmy odkrývají i nelegální praktiky počítání karet. Některé filmy zobrazují hráče, kdy už hra představuje čirou závislost na hazardu, jiné jsou prostě jen místem uzavírání velkých obchodů. Připomeňme si zajímavé kousky, které jsou spojeny s kasiny.

Agent 007

Z poslední doby si v souvislosti s kasinem rozhodně vzpomeneme na Casino Royale, tedy film s Danielem Craigem coby Jamesem Bondem 007. Některé ze scén se natáčely v České republice. Kasino, ve kterém se část děje odehrává, je také z našich končin – jde o Casino Pupp v Karlových Varech, které je součástí luxusního hotelu Grandhotel Pupp. Jedná se o budovu s bohatou historií, což je zachováno jak v hotelu, tak kasinu. Kasino je zaměřeno na živou hru. Zajímavostí je, že natáčení filmu v prostorách hotelu Pupp probíhalo za běžného provozu.

Kromě toho se natáčelo v barrandovských a modřanských ateliérech v Praze, na letišti Václava Havla a v nemocnici v Plané u Mariánských Lázní, ale také v Benátkách v Itálii (Plazza San Marco, Lago di Como – Villa Gaeta) a samozřejmě v Anglii. Zdaleka nejvíc prostoru však dostaly Karlovy Vary a známý Grandhotel Pupp. Ačkoliv byla snaha přesvědčit diváka, že se děj kasina odehrává v Černé Hoře, je možné si všimnout, že názvy ulic i restaurací jsou v češtině.

Casino Royale - Poker Scene [HD Clip]

Dannyho parťáci

V hledáčku party zlodějů jsou tři největší, ale také nejzabezpečenější kasina v Las Vegas – The Bellagio, The Mirage a The MGM Grand. Chystá se je vyloupit Danny Ocean, kterého hraje George Clooney, a parta jeho známých a kamarádů. Na žebříčku filmů se právě film Dannyho parťáci umisťuje velmi vysoko a rozhodně je to jeden z nejlepších filmů o krádežích v kasinech.

Loupeže ve Vegas nejsou nic neobvyklého. Některé jsou úspěšnější, jiné méně. V roce 2000 vykradli pokladnu kasina Bellagio dva ozbrojení lupiči v neprůstřelných vestách. Získali 160 000 dolarů v hotovosti a žetony. Podařilo se je chytit až po několika měsících. Ve stejném roce proběhl neúspěšný pokus o krádež v Treasure Island. Zloděje po několika hodinách chytili a zjistili, že má za sebou už dvě daleko úspěšnější loupeže ve stejném kasinu. Odměnou mu byl trest odnětí svobody na 130 let.

Rain Man

Naprostý základ v kasinových filmech je Rain Man, ve kterém hrají Tom Cruise a Dustin Hoffman. Dva bratři. Jeden je sobecký profesionální hráč a drobný podvodník. O svém bratrovi Raymondovi (Rain Manovi) se dozvěděl po smrti otce. Zároveň zjišťuje, že je autista a umí počítat karty v blackjacku a dokáže přesně určit, kdy vsadit. Mezi natáčením se údajně Dustin Hoffman věnoval hraní blackjacku v kasinu. Dustin Hoffman si za film odnesl cenu Akademie za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli.

Rain Man (9/11) Movie CLIP - Let's Play Some Cards (1988) HD

Kasino

Film s kasinem v názvu – u něj je asi jasné, kde se děj odehrává. Jeho bonusem je, že vychází ze skutečných událostí. Jde o příběh gangu z Chicaga, který provozoval v 70. a 80. letech kasina. Bývalý hazardní hráč je dosazen na místo vedoucího kasina. Ve filmu je vše, co do tohoto období a takové situace v kasinu patří – mafiáni, legální i nelegální vydělávání peněz. Kasinové scény se natáčely v kasinu Riviera v Las Vegas, a to pouze mezi 1 až 4 hodinou ranní, aby nebyl narušen běžný provoz kasina. Kasino bylo zavřeno v 2015 a dočkalo se demolice. Při blackjacku je používána technika "spooking", která je nelegální.

Kasina ale nejsou spojena jen s nervovým vypětím a sázkami za miliony. Kasino se dá brát i s nadhledem a humorem. Příkladem toho jsou následující filmy.

Pařba ve Vegas

Komedie, drama, Vegas, rozlučka se svobodou, kanadský žertík, živý tygr, a hlavně okno v hlavě, protože nikdo neví, co se minulou noc dělo. Jenže ženich, který měl rozlučku se svobodou, právě v tuto noc záhadně zmizel. S filmem se vydáme do hotelu a kasina Caesars Palace. I tento snímek zobrazuje luxus kasin a přitom nekontrolovatelnou atmosféru tohoto města, kde můžete být kýmkoli.

Simpsonovi

Kasino si ochutnali také Simpsonovi. A jak už to tak u nich bývá, je to spojené s průšvihem. Lisa vyzkouší online kasino a prohraje peníze, které měla na studium na univerzitě. Za vše ale původně může samozřejmě Homer, který peníze pro Lisu na radu svých známých uloží do pokerové herny.

The Simpsons - Lisa plays Online Poker

Kromě toho je kasinu a gamblingu věnovaný celý jeden díl. Ve Springfieldu se snaží oživit ekonomiku a legalizují v něm hazard. Pan Burns zakládá kasino, ve kterém Homer bude krupiérem. Když jde Marge na návštěvu, vhodí do automatu nalezený čtvrťák a vyhraje. V tu chvíli začíná její závislost na hazardu. Legalizace hazardu má v České republice přece jen jinou podobu než ve Springfieldu.

Gamblor

Přátelé

Ani kultovní Přátelé se nevyhnuli návštěvě kasina v Las Vegas. Monica a Chandler hrají kostky, Phoebe propadne automatům, Rachel a Ross se vezmou. Prostě běžná návštěva Vegas. A co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas, nebo ne?

Snad jsme vám dodali pár zajímavých nápadů na filmy, které stojí za shlédnutí. S nastupujícím podzimem a menší chutí vyrazit ven do deště a chladu se mohou hodit. Máte nějaké další, které doporučíte?

Zdroj: Článek byl připraven ve spolupráci se stránkou zaměřenou na legálně online kasina v ČR - licencovanakasina.cz.