Kognitivní zkreslení: Omylu hazardního hráče možná podléháte taky

My lidé jsme nejspíš nejpokročilejším živočišným druhem v celé sluneční soustavě. To ale ještě neznamená, že naše myšlení funguje bezchybně. V některých situacích, kdy se máme rozhodnout, katastroficky selháváme, protože zdravý rozum si bere dovolenou. Nemůžeme za to. Jsme tak od přírody naprogramovaní.

Rozhodovacím situacím, kdy naše myšlení následuje spíše zvířecí instinkty než zdravý rozum, říkáme kognitivní zkreslení. Setkáváme se s nimi v běžném životě a nevyhýbají se ani hazardním hrám. Jedním z nejčastějších omylů, kterým tak rádi podléháme, je dokonce „omyl hazardního hráče“. Pojďme si ho představit.

Teď už to prostě musí padnout!

My lidé máme tendenci hledat vzorce a příběhy v čistě náhodných událostech. Učebnicovým příkladem budiž v úvodu zmíněná ruleta. Máme za to, že po mnoha červených musí začít padat černá. Snad aby se narovnala vzniklá nerovnováha ve vesmíru. Přitom jde o čistou statistiku, ve které platí, že každé zatočení je zcela nezávislé na tom předchozím.

Něco podobného se stává i třeba v blackjacku online. Všimnete si, že vám už dlouho nepřišlo eso, takže na něj začnete čekat jako na spásnou kartu a zbytečně prohrajete. Ve fotbale pak zase rádi sázíme na konec vítězné série. Odůvodňujeme si to rčeními jako „žádný strom neroste do nebes“, zatímco týmy například v anglické Premier League si vesele vyhrávají i 18× v řadě…

Fandění škodí peněžence

Nesázejte na tým, kterému fandíte. Poradí vám to každý soudný sázkař, ale i psycholog. Hrozí, že nad rozumným porovnáním favoritů a outsiderů nakonec zvítězí fanouškovské srdce. Tým nebo sportovec, kterého po letech fandění máme otisknutého v hlavě, se nám v hlavě zkrátka jeví pokaždé jako vítěz. Tomuto fenoménu se říká „heuristika dostupnosti“.

Dokazují to psychologické experimenty. V roce 1977 dostali pittsburští studenti za úkol si v hlavě představit, že jejich tým amerického fotbalu zrovna vyhrál zápas (druhá kontrolní skupina si naopak představovala prohru). Hned na to měli zhodnotit skutečné šance týmu v příští sezoně. A jak už tušíte, mnohem optimističtější byla skupina, která chvílí předtím snila o výhře.

Po bitvě je každý generál

Známe to všichni. V pozápasovém studiu jsou sportovní komentátoři chytří jak rádia. Stejně tak třeba hráči online casina, kteří po jednom úspěšném herním večeru rádi všem okolo poradí zaručený recept na úspěch. Ve skutečnosti všichni vědí houby s octem. To, co se po bitvě zdá křišťálově jasné, nemohl před jejím vypuknutím nikdo tušit.

Fenomén známý jako klam zpětného hodnocení říká, že zřejmé se nám zdá všechno jen a jen proto, že už je konec a známe výsledek. Což už je k ničemu. Jakkoli se ponaučit pro příště totiž bývá ošidné. Každá hra je jiná a ovlivňuje ji spousta drobných, nekontrolovatelných faktorů. Včetně staré dobré štěstěny. Na tu jsme krátcí všichni.

Podobných kognitivních zkreslení jako omyl hazardního hráče nebo klam zpětného hodnocení psychologové popsali desítky. A protože jsme jen lidé, není v naších silách jim sem tam nepodlehnout. Na druhou stranu čím bdělejší a soustřednější jsme, tím snadněji jim odoláme. Až příště sednete ke hře, nebo navštívíte nějaké české online casino myslete na to a hrajte s rozumem.