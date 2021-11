Města ve stínu Prahy. Krásná místa, která stojí zato objevovat i na podzim

Vlakem, autobusem, autem či na kole. Středočeský kraj je co do velikosti největší v České republice, ale není vůbec žádný problém k jeho objevování použít všechny druhy dopravy. Kdo chce, může klidně vyjít pěšky. Můžete se tak projít kolem řeky Berounky, Sázavy či klidně Vltavy. Příležitostí je mnoho.

Bubovické vodopády

Jen málokdo tuší, že pár kilometrů za Prahou se schovává nádherný tok Bubovického potoka, který se místy mění ve vodopád. Byť se vinou sucha nedočkáte masivního objemu vody, zdejší jeskyně a údolí schované v krásném lese patří mezi nejkrásnější místa Středočeského kraje. Procházku můžete klidně začít v obci Loděnice, která je známá hlavně svou výrobou vinylových desek.

Po vyšlápnutí kopce dojdete do vesnice Bubovice, kde se lze zastavit na dobrý oběd, a následně vstoupíte do lesa směrem do Srbska, ležícího hned vedle toku Berounky. Romantická procházka, která je vhodná i pro rodiny s dětmi, vás určitě nezklame.

Byť Loděnice, Bubovice ani Srbsko nejsou města, ničemu to nevadí. V blízkosti můžete navštívit třeba Beroun, který svým historickým centrem zaručeně nezklame. Ideální je návštěvu spojit s víkendovými trhy, které vládnou na Husově náměstí. Za zmínku jistě stojí také nedaleký Svatý Jan pod Skalou, kde najdete klášter se zajímavými příběhy a legendami.

Poděbrady - Nymburk

Města, která jsou od sebe vzdálená jen několik kilometrů, patří mezi lehce přehlížená místa pro turismus a rekreaci. Byť se zájem o místní památky zvyšuje, stále je co objevovat. Poděbrady samozřejmě lákají hlavně na lázeňskou kolonádu a nádhernou funkcionalistickou architekturu. Opomenout by návštěvník neměl ani zdejší zámek, kde byl původně navrtán minerální pramen. Kdo je opravdovým milovníkem architektury, tak se pro něj Poděbrady stanou takovým nečekaným vzácným pokladem, ať jde o hydroelektrárnu se zdymadlem od rodáka Antonína Engela. Samozřejmě stojí za zmínku také množství nádherných vil od Josefa Fanty, ale také jiné stavby Františka Kerharta.

Nymburk má kromě kostelů, náměstí a jiných zajímavých architektonických prvků také jeden velký unikát. Symbolem je zde bezesporu cihlové městské opevnění. To ale není vše. Za vidění stojí také Mariánský sloup na náměstí Přemyslovců, Vodárenská věž, ale třeba také puristické krematorium podle plánů architektů Bedřicha Feuersteina a Bohumila Slámy. Město na Labi toho však nabízí mnohem víc. Stačí objevovat.

Kolín

Jeruzalém na Labi. Tak se říká městu Kolín, které většina z nás zná hlavně díky animovanému seriálu pro děti - Pojďte pane budeme si hrát. Kolín má k nabídnutí mnohem víc. Nepřehlédnutelnou dominantou je bezesporu chrám sv. Bartoloměje, který později dokončil slavný architekt Petr Parléř. Královské město má hlubokou historii a zároveň silné spojení s židovskou komunitou. Zdejší ghetto bylo druhé největší hned po tom pražském.

Dodnes je zachované v podobě krásných malých domečků a kolínské synagogy v ulici Na Hradbách. Druhá světová válka však zásadně promluvila do počtu místní židovské komunity. 96 procent deportovaných Židů zemřelo v koncentračních táborech.

Kolín má specifický genius loci a zatoulat se můžete klidně na romantický labský ostrov pojmenovaný po hudebním skladateli a místním rodákovi Františku Kmochovi. Významné díly města tvoří také jiné architektonické skvosty jako třeba Masarykův most či kolínska elektrárna.

