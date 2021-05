Krymský most jako vrchol ruské propagandy. Miliardové dílo otevíral Putin jako řidič kamionu

Krymský nazývaný také Kerčský most je pro současné anektované území Krymu zcela zásadní. Ukrajina totiž na “okupaci” zareagovala blokádou území Krymského poloostrova a Rusko nemělo na výběr, pokud chtělo tento kus země zásobovat. Před třemi lety ho slavnostně otevřel prezident Vladimir Putin a jednalo se o poctivou propagandistickou událost.

Hitlerův most

První myšlenky na přemostění Kerčského průlivu sahají až do 19. století. V dávné minulosti se zde samozřejmě využívala hlavně lodní doprava. Záměr cara Mikuláše II. nakonec přerušila první světová válka. Ve třicátých letech plán oprášili sovětští odborníci s návrhem železnice. Odložení přinesla operace Barbarossa, kdy nacisté napadli během druhé světové války Sovětský svaz.

Následně iniciativu převzal Adolf Hitler, který pověřil svého dvorního architekta a ministra zbrojního průmyslu Alberta Speera. O začátku prací se dozvěděl Stalin, ale chytře nenechal most bombardovat. V roce 1943 už byla třetina mostu hotová, ale nacisté ho nakonec nechali vyhodit do povětří.

Po roce 1944, kdy Rudá armáda definitivně osvobodila území Krymu, z materiálu po nacistech postavili za pouhých sedm měsíců železniční most dlouhý 4,5 kilometrů. Na konci února roku 1945 bylo však zásadně zničeno 42 mostních pilířů.

Nejdelší most v Evropě

Když se před třemi lety oficiálně otevřel Krymský most, jednalo se o poctivou propagandistickou akci. Projekt byl označován za klenot ruského zdravotnictví, či dokonce stavba století. Podle oficiálních údajů bylo na jeho realizaci utraceno celkem 80 miliard korun.

Největší ruský most je dlouhý 19 kilometrů a svou délkou se také stal nejdelším mostem Evropy, když překonal most Vasco de Gamy v portugalském Lisabonu. Stavbu, která se stala prioritou po anexi Krymu v roce 2014, otevřel 15. května 2018 sám prezident Vladimir Putin. Ten usedl za volant jednoho z kamionů, aby dal celé propagandistické akci poctivou tečku. Jako první se tak dostal z jednoho břehu na druhý.

„Je to symbolické. Nebýt prezidenta, most by nestál,“ usoudil reportér zpravodajské televize Rossija 24. „Most se dostává do provozu o půl roku dříve oproti plánu,“ tvrdí stanice. Podle kontraktu měl stavitel automobilovou část mostu odevzdat až v prosinci, ale stavbaři „to zvládli za 816 dnů,“ dodala.

Druhá část projektu zahrnující železniční most byla dokončena v roce 2019. Krymský most je tak morálně stále velmi kontroverzní, protože Rusko tímto projektem propilo území Ukrajiny, které dodnes okupují.

KAM DÁL: Socialistická dálnice uprostřed města. Magistrála je stále nejnepříjemnějším místem Prahy