Kryptonadšenci za miliony koupili legendární Dunu, chtěli natočit seriál. Má to ale háček

Ambiciózní chilský umělec Alejandro Jodorowsky chtěl v sedmdesátých letech natočit čtrnáctihodinový spektákl, kde roli císaře měl dostat Salvator Dalí, Mick Jagger si měl zahrát Feuda-Rauthu (u Lynche ho hrál Sting) a obézního barona Harkonnena ztvárnit Orson Wells, hudbu k celému eposu pak měli složit legendární Pink Floyd.

Snímek nakonec nevznikl, protože náklady na něj byly astronomické a do historie se zapsal jako nejlepší neexistující film. Jediné, co z celého projektu zbylo, byla obrovská kniha kreslíře Jean "Moebius" Girauda, kterého Jodorowski pověřil vytvořením vizualizace celého filmu. V knize je v knize na 3 000 ilustrací. Fanoušci Duny ji dodnes považují za jakýsi zlatý grál. O celém projektu vznikl v roce 2013 filmový dokument.

Šílená částka ho vyčerpala

Skupina kryptoměnových nadšenců SpiceDAO oznámila v půlce ledna, že v dražbě koupila právě onu knihu k Jodorowského filmu. Dali za ni neuvěřitelných 2,66 milionu eur. Spice DAO je skupina mladíků, kteří zbohatli na spekulacích s kryptoměnami. V aukční síni Christie´s se ale dostali do problémů, protože měli na koupi původně pouze 750 tisíc dolarů, což nestačilo. Do hry se tak vložil jeden z členů skupiny, pětadvacetiletý Soban Saqib, který přihodil onu šílenou částku. Ostatní přihazující kapitulovali. Saqib se přiznal, že do transakce dal všechny svoje peníze.

Skupina vydala nadšený status, ve kterém píše: „Vyhráli jsme aukci za 2,66 milionu eur. Nyní je naším úkolem: 1. Zveřejnit knihu (v rozsahu povoleném zákonem). 2. Vyrobit originální animovaný seriál s omezenou délkou inspirovaný knihou a prodat ho streamovací službě. 3. Podpořit odvozené projekty z komunity.“

Máme knihu, co dál?

Záměr má ovšem jeden podstatný háček. Saqib a jeho kumpáni koupili jeden výtisk knihy, nikoliv práva na film (která vlastní od roku 2016 společnost Legendary Entertainment) či cokoliv dalšího. V knize si mohou listovat, ale rozhodně jim to neumožňuje začít natáčet film. Je otázka, jestli skupina vůbec věděla, co přesně kupuje.

Fanoušci na fórech však už živě diskutují, co by se s knihou dalo udělat. Padají návrhy od vydání NFT edice přes vytvoření počítačové hry až po spálení knihy. Skupina sice oznámila, že začala pracovat na seriálu, nicméně kolem celé situace je mnoho nejasností.

Jediný další oficiální tweet skupiny zní: „Jsme ve fázi vývoje našeho originálního animovaného seriálu s omezenou délkou, a to v době, kdy ve válce streamovacích služeb soupeří mediální skupiny o to, kdo utratí více než 100 miliard dolarů za nový obsah.“

Co Saqib a spol. nakonec s knihou udělají a jestli se legendární Jodorowského dílo v nějaké podobě dostane k fanouškům, je doslova ve hvězdách.

Zdroj: iflscience.com

