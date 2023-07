Letní výprodeje 2023: Které prázdninové týdny jsou nejlevnější a jaké slevy lákají spotřebitele nejvíce – prozradili experti z PromoCodius

Češi kvůli inflaci změnili nákupní zvyklosti a nakupují více ve výprodejích

Již od konce června se v internetových obchodech s módou objevují výprodejové nabídky letního oblečení a výlohy kamenných prodejen velkých oděvních řetězců i menších obchodů s módním zbožím lákají na výprodeje až několik desítek procent.

Vzhledem k nedávné krizi kupní síly a vysoké inflaci budou Češi i tuto sezónu hledat výhodné nabídky, kupóny a slevy, jejichž výše se obvykle pohybuje od 15 až do 60 %. I letos jsou mezi spotřebiteli nejvyhledávanějším sezónním zbožím módní trendy na léto. Dále roste zájem o slevy na kosmetiku a také ubytování či dovolenkové zájezdy.

Letní nákupy se nejvíce vyplatí v polovině července

PromoCodius, slevová platforma specializující se na digitální kupony, analyzovala ceny oblíbených sezónních trendů během letních výprodejů. „Z 20 různých kategorií letního oblečení, módních doplňků a obuvi jsou cenově nejvýhodnější druhý a třetí týden letních výprodejů – tedy zhruba polovina července“ uvádí Irina Yefremenko, odbornice na slevové kupony společnosti PromoCodius, podle výpočtů založených na průměrných cenách v jednotlivých dnech během výprodejů v létě 2022. Naopak nejdražší bývá první týden výprodejů.

Podle PromoCodius také v porovnání s minulým rokem roste chuť českých spotřebitelů po nákupech oblečení. To je dáno oživením ekonomiky a snížením inflace, nicméně spotřebitelé i tak častěji sahají po zboží ve výprodeji nebo v promo akci. Slevová platforma zaznamenala až 30% nárůst poptávky po slevových kuponech s promo kódy, jako jsou slevové kódy Answear a další slevy do obdobných e-shopů a nákupních tržišť s módními kousky pro letošní sezónu. Kromě již zmiňovaného Answear roste v období letních výprodejů zájem o slevy v obchodech Zalando, About You či Zoot.

Výprodeje jsou ještě umocňovány propagačními akcemi

Spotřebitelé se také naučili slevy kombinovat a využívat propagační akce. Mnoho prodejců, zejména těch online, někdy provádí „bleskové nabídky na konkrétní model, často s omezenými zásobami“, uvádí Irina Yefremenko z PromoCodius. Tyto nabídky je často možné zkombinovat s výprodeji a nakoupit se slevou třeba i 70 %.

Někdy je však třeba udělat ústupky, nehledat nejnovější módní trend a mít oči na stopkách. Abyste se vyhnuli „falešným akcím“, je důležité nahlédnout do srovnávačů cen nebo navštívit jiné prodejce. „To je abeceda dobrého obchodu,“ uzavírá Irina Yefremenko.

