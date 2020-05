Lidé na celém světě hledají lék na koronavirus. Zkoušejí neuvěřitelné metody

Pandemie koronaviru přímo vyzývá k hledání nejrůznějších pokud možno co nejjednodušších řešení. A tak se není čemu divit, že lidé v různých koutech světa zkoušejí doslova šílené metody, jak se této nemoci zbavit. Posuďte sami...

Pandemie koronaviru přímo vyzývá k hledání nejrůznějších pokud možno co nejjednodušších řešení. A tak se není čemu divit, že lidé v různých koutech světa zkoušejí doslova šílené metody, jak se této nemoci zbavit. Posuďte sami...

Sociální sítě jsou podobnými radami doslova zaplavené do té míry, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala varování před podobnými mýty. Dlužno podotknout, že propagované prostředky se liší v závislosti na místě, kultuře a tradici, napsal zpravodajský server Worldcrunch. Ale bez ohledu na to, kde žijete - tyto falešné léky vám nepomohou:

Francouzský sýr

Široce sdílené tvrzení na facebooku ujišťuje, že to byla právě plíseň štětičkovec roquefortský (Penicillium roqueforti), jež se používá k výrobě slavného francouzského sýra roquefort, kterou profesor Didier Raoult využil při tvorbě léku chlorochin a testoval v boji proti koronaviru. Samotný autor facebookového příspěvku později přiznal, že se jednalo o "stoprocentní kachnu", kterou se snažil "vnést trochu humoru do této náročné doby" - a také propagovat roquefort.

Pomohou nám banány?

Video s názvem: "Sněz jeden banán denně, zažene koronavirus zaručeně", kolovalo po internetu a odvolávalo se na údajnou zprávu propagující banány jako způsob, jak zlepšit imunitní systém díky obsahu vitamínu B6 v tomto tropickém ovoci. Nakonec se ukázalo, že video spojilo dohromady dvě zprávy - jednu z australského televizního kanálu a druhou z listu The Wall Street Journal, která se ovšem ani v náznaku nezmiňovala o banánech.

Léčivá moc kravské moči

V Indii zorganizovala skupina hinduistických aktivistů párty, na níž se pila kravská moč ve snaze zahnat koronavirus. Pro hinduisty jsou krávy posvátné a někteří věří, že jejich moč nazývaná "gomutra" má léčivé schopnosti.

Česnek nejen proti upírům

Patří asi mezi nejčastěji zmiňované zdravotní tipy, které kolují internetem, a to navzdory skutečnosti, že neexistují žádné důkazy, že by konzumace syrového česneku chránila před koronavirem. Přesto tento mýtus přetrvává. List South China Morning Post informoval o případu ženy, která snědla asi kilogram a půl česneku a skončila v nemocnici s hrdlem popáleným tak, že nemohla mluvit.

Prezidentský byznys

Zatímco běloruský prezident Alexandr Lukašenko povzbuzuje obyvatele své země, aby v rámci boje proti koronaviru pili vodku, madagaskarský prezident Andry Rajoelina uvedl na trh vlastní bylinný čaj nazvaný Covid-Organics, který podle něj nákazu virem léčí. Prodávat se má v supermarketech i lékárnách a povinně ho budou pít žáci po návratu do školy.

KAM DÁL: Pečené kuře jinak a s nápadem. Kari omáčka mu dodá docela jinou chuť a rodina si tento recept jistě oblíbí