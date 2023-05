Loupežník Babinský: Historky z vězení vyprávěl po pražských hospodách, když za něj štamgasti zaplatili útratu

Jeho sláva nabyla na velikosti, když už byl dávno v důchodu. Narodil se v srpnu 1796 v Litoměřicích, dožil se přitom úctyhodného věku. Zemřel v srpnu 1879 v Řepích u Prahy. Co stojí za vznikem legendy?

Začátky loupežnické bandy

Kolem roku 1830 dal do kupy loupežnickou bandu, s níž přepadával pocestné. Členkou byla i jeho milenka Apolena Hoffmanová. Zatkli je o dva roky později, když je v obci Kuří Vody kontroloval místní rychtář. Babinský se totiž prokázal falešným pasem. Navíc Hoffmanová upustila dvě bambitky. Podařilo se jí uprchnout, Babinský rychtáře pokousal a odvedl pozornost.

Po svém zatčení byl převezen do Prahy, ale po čtyřech měsících ve vazbě se mu podařilo utéct. V srpnu 1833 spáchal svůj největší zločin. Přepadl pláteníka, kterého ze zištných důvodů usmrtil. Uprchl do Polska, ale v roce 1835 byl opět zatčen, když šel navštívit své bydliště v Pokraticích u Litoměřic.

Na polovinu činů chyběly důkazy

Původně byl obžalován z 12 zločinů, na polovinu z nich však chyběly důkazy. Byl tak zproštěn viny. Ve věku 44 let byl odsouzen k 20 letům těžkého žaláře.

Vinen byl nakonec z toho, že:

V březnu 1830 u Šluknova přepadl se čtyřmi dalšími kumpány dům mlynáře Antonína Heineho a okradl ho o 500 pruských tolarů. Krátké poté zemřel mlynář na mrtvici.

V květnu 1830 přepadl dům Jana Paula.

V lednu 1831 se vloupal do domu převozníka Jana Krejzy.

V lednu 1832 se dopustil veřejného násilí a pokousal rychtáře Václava Frankeho, také se prokazoval falešným pasem.

V srpnu 1833 se dopustil vraždy. Nožem usmrtil a okradl pláteníka Jana Blumberga.

Po hospodách vyprávěl zážitky

Když se dostal do vězení na Špilberku, rychle si všechny získal. Byl pokorný, zbožný, modlil se při každé příležitosti. Rychle tak získal místo ošetřovatele vězňů. V roce 1855 bylo vězení zrušeno a Babinský byl převezen do Kartouz, což jsou dnešní Valdice. Když ho propustili, ujaly se ho řádové sestry boromejky v klášteře sv. Karla Boromejského v Řepích. Jezdil po hospodách a každému, kdo mu zaplatil útratu, vyprávěl své historky z vězení.

Jeho příběhy se dostaly do dobrodružné literatury, písní i poezie. Byl to opravdu takový loupežnický mistr, nebo je to jen příběh o baronu Prášilovi? Skutečně se Babinský po propuštění z vězení stal napraveným lupičem? Všechno nasvědčuje tomu, že ano... Z loupežníka se stal vypravěč příběhů, kterého si lidé zamilovali a který dal vzniknout legendě.

