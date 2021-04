Mladý Japonec se toho nebál. Randil najednou s 35 dívkami. Důvod je šokující

Uměli byste si představit, že by vám vyhovovalo udržovat souběžně vztah se dvěma nebo dokonce třemi partnery? Nejlépe v nastavení, že by o sobě ti vyvolení vůbec nevěděli? Takovou radost si nadělil mladý Japonec, který si pořídil 35 partnerek, s nimiž v jeden okamžik udržoval vztah. Co ho k tomu vedlo? Věřte, že zvýšené sexuální libido to nebylo.