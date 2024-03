Muž se chtěl pomstít manželce za nevěru. Na její zradu doplatily tchyně i vlastní děti

Kriminálník Jan Tvrdík, který se od mládí potýkal se zákonem, se vrátil domů z vězení a zanedlouho zjistil, že věrnost jeho manželky po dobu, kdy seděl, nebyla právě vzorná. To jej rozzuřilo k nepříčetnosti a sled dalších událostí na sebe nenechal dlouho čekat. Celý spletitý a hlavně krutý příběh z roku 1978 nakonec rozuzlil se svým týmem elitní kriminalista Jiří Markovič, o němž hovoří například pořad Gejzír České televize.

Jeníček z ústavu

Jako malý měl tehdy jistě roztomilý Jeníček vlastně štěstí v neštěstí. I když jako nemluvně skončil v ústavní péči, našli se náhradní rodiče, kteří si jej adoptovali a zamilovali si ho jako svého vlastního. Byl prvním synem v rodině, do které se později narodili ještě další dva chlapci. Rozdíly mezi vlastními biologickými dětmi a „prvorozeným“ Jendou nedělali a zdálo se, že všechno je v nejlepším pořádku. Jenomže rodinná idylka dlouho nevydržela. Chlapec se najednou změnil k nepoznání. Z roztomilého předškolního dítěte se pomalu, ale jistě začal stávat nebezpečný agresor s odporem k jakékoliv autoritě a disciplíně.

Tyranova rodina

Je s podivem, že se do mladého recidivisty, který již od puberty dobře znal cestu k soudu, zamilovala žena, která se později dokonce stala jeho manželkou a matkou dvou dětí. Měla vlastně tak trochu štěstí, že byl její manžel často za mřížemi, protože jeho návštěvy doma s sebou vždy nesly křik, násilí a doslova opilecký teror. A tak se jednoho dne rozhodla, že takový život již dál snášet nechce. Janu Tvrdíkovi nezbylo nic jiného než hledat útočiště jinde. Našel jej podle webu Českého rozhlasu u svých rodičů, ale to byl teprve začátek hrůzy, která následovala. Jakmile se dozvěděl o manželčině nevěře, začaly se mu hlavou honit myšlenky na pomstu.

Osudová noc přinesla utrpení i smrt

Jednoho dne, lépe řečeno jedné noci, se v něm zlomilo odhodlání a vydal se do bytu své ženy. Dobře věděl, že děti hlídá jeho tchyně, a to báječně zapadalo do připraveného vražedného scénáře. O co mu šlo? Zabije manželce matku i děti a počká si, až se vrátí z noční směny, aby viděl její neštěstí. Pak měla přijít řada také na ni samotnou. S těmito myšlenkami se v noci dostal do bytu, kde spaly jeho budoucí oběti. Nejprve zavraždil babičku svých dětí a poté se s nožem v ruce vydal za svými potomky. Těžce zraněné děti naštěstí dostaly geniální nápad, který jim zachránil život. Přes veškerou bolest, kterou musely snášet, dokázaly věrohodně předstírat smrt, což jejich otce uspokojilo.

Dopadení netrvalo dlouho

„Svoji tchyni umlátil paličkou, a když upadla hlava té paličky na maso, tak jí prorážel hlavu tou tyčkou. Kromě toho devětkrát bodl svého devítiletého kluka. Ten ještě stačil na svoji čtyřletou sestru vykřiknout: Markétko, dělej, že jsi mrtvá, nebo tě táta zabije. Hlavy jim už časově nestihl uřezat. Osprchoval se, převlékl, a když přišla manželka, tak otevřel dveře do pokoje, kde byla její mrtvá máma a pobodané děti. Potom po ní vystartoval už opravenou paličkou na maso. Ona ale nezazmatkovala a řekla: Běž pryč, já to na tebe neřeknu,“ vzpomínal v pořadu České televize Hyde Park Civilizace Jiří Markovič.

Svědectví jeho manželky a práce kriminalistů pod vedením Jiřího Markoviče jej brzy přivedly do výslechové místnosti a později také před soud. Ten jej odsoudil k trestu nejvyššímu, tedy k trestu smrti, který byl v listopadu roku 1980 také vykonán.

Případ Jana Tvrdíka se tak stal dalším ze série těch, které i přes odpor elitního kriminalisty k absolutnímu trestu skončily popravou.

