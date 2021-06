Konec úmorně dlouhým letům: Čas nadzvukových tryskáčů je tu, cesta do Chorvatska by utekla hodně rychle

Americká letecká firma uzavřela smlouvu na koupi 15 letadel a pokud se manažerům podaří dotáhnout svůj plán do konce, jednalo by se v roce 2029 o první komerční nadzvukový let na světě od posledního přistání letounu Concorde v roce 2003. O obří zakázce v covidem zdevastovaném leteckém byznysu informovala na svém webu americká televizní společnost CNN a připomněla problematickou ekonomickou efektivitu nadzvukového létání francouzské společnosti Concorde. Ta před lety vyráběla rychlá letadla a s podnikáním skončila v obří finanční ztrátě. Letecké společnosti se totiž musely pokusit naplnit letadlo cestujícími, kteří byli ochotni zaplatit cenu, za níž dostali v tradičních letech luxusní 1. třídu. A to se tehdy nepodařilo.

United Airlines kupují nadzvukové tryskáče od firmy Boom Supersonic, soukromého výrobce letadel se sídlem v Denveru. Letadlu se přezdívá Overture a jeho výroba má být dokončena do roku 2025, zkušební lety se očekávají o rok později. Největší americký letecký dopravce si objednal prozatím 15 tryskáčů s opcí na dalších 35. Jak budou fungovat? Mají létat rychlostí 1,7 machu, tedy zhruba dvakrát rychleji než dnešní komerční tryskáče.

Pokud by se letouny osvědčily, dá se předpokládat, že je do svých flotil pořídí i evropské aerolinky. Třeba i ČSA. A pokud bychom třeba chtěli letět do oblíbené destinace Čechů do Chorvatska, ve Splitu bychom byli za 50 minut. To jde, ne?

A jasným, i když prozatím technologicky nedokončeným cílem, je pro Overture v plánu létat na 100% udržitelné letecké palivo (SAF). Tím by se stalo vůbec prvním letadlem na světě, které by brázdilo vzdušný prostor s čistým nulovým obsahem uhlíku. Generální ředitel UA Scott Kirby k tomuto významnému kroku řekl: „Naše společnost pokračuje ve své trajektorii v budování inovativnějšího a udržitelnějšího leteckého průmyslu a dnešní pokroky v technologiích zvyšují její životaschopnost po zahrnutí nadzvukových letadel.“

Najdou se zákazníci?

Overture bude podle prozatimních plánů létat z centra United Airlines v Newarku do Frankfurtu za 4 hodiny, cestu z New Jersey do Londýna zvládne za tři a půl hodiny. Ze San Franciska do Tokia se cestující přesunou za pouhých šest hodin. Zní to jako sen, ale odborníci na leteckou dopravu vidí tyto plány stále spíše jako vysněná přání vrcholových manažerů americké letecké společnosti. „Pro UA je hlavním úkolem nejprve najít dostatek prémiových cestujících, kteří budou ochotni uhradit vysoký tarif za letenku, aby se jim provoz supersonického stroje na lince vůbec vyplatil. A v tom jim tedy přeju hodně štěstí,“ řekl Richard Aboulafia, letecký analytik skupiny Teal.

Jde o chytrý marketing

Letecké společnosti v posledním roce duply na brzdu v nákupu letadel obecně, neboť celosvětová pandemie koronaviru poptávku po letecké dopravě téměř utlumila. V současné době však zaznamenávají provozovatelé letecké dopravy známky oživení poptávky, a tím se pro UA snižuje případné finanční riziko. Tedy, že by si objednalo v ekonomicky ztrátové době letadlo, které - pokud bude vůbec schváleno k létání - by bylo dodáno dříve než na konci desetiletí. „Toto je nejlepší forma bezplatné reklamy,“ doplňuje své zamyšlení nad krokem UA Aboulafia a pro CNN dodává: „UA to v současné chvíli nic nestojí, jen jim to získává bezplatnou publicitu jako aerolinkám, které se dívají dopředu a mají, zcela bizarně, starost o životní prostředí.“

