Nejhloupější kriminálník současnosti sám na sebe přivolal policii. Pak se divil, že ho zatkli

Pětadvacetiletý podnikavý Matthew se rozhodl, že nejrychleji vydělá vytoužené peníze vařením pervitinu. Dobře si ale uvědomoval, že varnu musí zamaskovat, a tak se naoko pustil do legálního podnikání. Pořídil si společnost, která měla jako svoji náplň výzkum konopí pro léčebné účely, samozřejmě jen jako zástěrku pro svoji hlavní činnost, jak uvádí NY Post. Místnost, kde se zakázaná výroba odehrávala, schoval vzadu za hlavními prostory. Určitě se mu zdálo, že vymyslel geniální lest, na kterou nemůže nikdo přijít. Jenomže to by musel přemýšlet i dál a to se mu tak docela nepodařilo.

Zavolal policii do vlastní varny

Už v létě minulého roku se Matthew Leshinsky z Long Islandu v New Yorku vlastně sám poslal za mříže, když si neuvědomil, jakou hloupost dělá. Do své vlastní varny totiž přivolal hlídku policie. Jak se to mohlo stát? Mladík zjistil, že mu někdo vykradl jeho laboratoř, kterou kryl nelegální činnost. A jako „poctivý občan“ se bez rozmyslu rozhodl, že musí takovou nespravedlnost nahlásit patřičným orgánům, jak informuje například CBS News. Co kdyby se konopí dostalo do nepovolaných rukou? Zda mu jeho zkrat došel ještě dřív, než policisté přijeli, nebo si jej uvědomil až v okamžiku, kdy se uniformovaní muži dostali až do místnosti se zakázaným vybavením, to ví asi jen on sám. Faktem je, že se museli hodně divit i policisté.

Policisté měli nečekané žně

„Obžalovaný provozoval drogovou laboratoř ve stylu Perníkového táty, ale později se sám nechtěně nahlásil policii,“ zhodnotil Matthewovo nepochopitelné jednání okresní prokurátor Raymond Tierney. Prazvláštní podnikatel se tak nemohl divit, že si policie z jeho ilegální dílny odvezla nejen veškeré vybavení, ale také již hotové zboží, připravené k prodeji, jak píše server Patch. A nebylo toho málo. Kromě čtyřiceti tisíc dolarů šlo také o extázi, metamfetamin a čistý ketamin a další látky.

Vědec bojující za blaho lidstva

Když se dostal Leshinsky prvně před soud, předvedl navíc jeho obhájce hodně vtipné představení, kde jej popsal jako vynikajícího vědce, který se jen snažil svým výzkumem drogové závislosti přispět blahu lidstva. Nic nevadilo, že neměl povolení na svoji zdánlivě legální laboratoř a samozřejmě na tu, kterou schovával v zadní části domu, už vůbec ne. Není divu, že porota takové obhajobě příliš nevěřila, a tak soudce poslal v březnu letošního roku Matthewa na čtyři roky do vězení.

O tom, jestli i tady bude mít možnost provádět svoje bohulibé výzkumy pro blaho lidstva, se soudce zmínit zapomněl. Lze ale předpokládat, že si bude muset v dalších letech od vědecké práce oddechnout.

Zdroj: autorský článek

