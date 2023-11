Nejkrásnější vražedkyně: Muži na ni stojí fronty, ze svého ex přitom udělala fašírku

Uplynulo už více než patnáct let od šokující vraždy Travise Alexandra rukou jeho bývalé přítelkyně. Následný soud s Jodi Arias byl velkou show, asi největší od zproštění viny O. J. Simpsona. Proces přitáhl davy a ohromnou pozornost médií, včetně živého televizního vysílání, kabelového zpravodajství a streamování na všech možných i nemožných platformách.

Píší jí dopisy se žádostí o ruku

Den, kdy byl vynesen rozsudek (8. května 2013), Amerika v podstatě nedýchala. „Pokrytí soudního procesu má mnoho aspektů telenovely a sledovanost raketově roste,“ hlásil deník New York Times živě z Arizony. Po vynesení rozsudku byl natočen film, nespočet podcastů, sepsány knihy, z nichž mnoho je od přátel a blízkých příbuzných usvědčené vražedkyně Jodi Arias. Zkrátka rozjel se velký byznys, který dodnes neskončil.

Všechno umocnilo i chování obžalované. Ta před vynesením rozsudku vyjádřila lítost, mnoho lidí jí to uvěřilo. „Dodnes nemůžu uvěřit, že jsem byla schopná udělat něco tak hrozného. Jsem ze sebe opravdu znechucená, jsem si odporná. Přála bych si, aby existoval způsob, jak vzít čin zpět,“ kála se Arias před porotou. Nepomohlo to. Co se vlastně stalo, co tak hrozného má na svědomí žena, která se stala celebritou a muži jí do vězení píší dopisy se žádostí o ruku? Jak je možné, že na ni stojí frontu, místo aby ji zatratili?

Od lásky k tragédii

Travis Alexander byl rodák z Kalifornie, který se narodil ve městě Riverside Garymu Davidu Alexanderovi a Pamele Elizabeth Morgan Alexander. V 11 letech se přestěhoval ke svým prarodičům z otcovy strany. Jeho sedm sourozenců se k němu připojilo po smrti jejich otce, který zemřel v den Travisových 20. narozenin při autonehodě. To bylo v červenci 1997.

Alexander se chtěl stát motivačním řečníkem a na začátku své kariéry zastával různá zaměstnání, například v telemarketingu či v prodeji. Byl také oddaným mormonem. Cestoval, ale nakonec se usadil v Mese v Arizoně. Mezi ním a Jodi byla podle jejich přátel chemie od prvního okamžiku. Přitahovali se od prvního setkání v roce 2006. „Byla tím vztahem opravdu nadšená. Líbilo se jí, jak je vtipný, jak moc si spolu užívají,“ řekl jeho přítel Lovingier Hughes pro ABC News.

Chodili spolu na dálku (ona žila v Palm Desert v Kalifornii), což postupem času přestávalo dělat dobrotu. „Začal jsem vidět věci, které mě znepokojovaly,“ tvrdil Hughes pro pořad 20/20. „Řekl jsem mu, že se bojím, abychom ho nenašli rozsekaného v jejím mrazáku. Byla jím úplně posedlá.“ Zlá předtucha se bohužel naplnila. Více než rok poté, co si spolu začali, byl Alexander zabit (4. června 2008). O den později bylo jeho tělo objeveno.

Kdo je Jodi Arias?

Vražedkyně Travise Alexandra byla ctižádostivou fotografkou, která se s Alexandrem setkala na firemním kongresu v Las Vegas v září 2006. „Byla krásná, sladká. Dlouhé blond vlasy, něžná tvář, úžasná,“ vzpomínal Lovingier Hughes. Podle svých slov se nedivil, že Alexander uvažoval o tom, že krásnou partnerku požádá o ruku. Problémem však byla jeho mormonská víra.

Navíc si jejich přátelé všimli znepokojivého chování – konkrétně jejího majetnického chování. „Musela sedět přímo u něj. Nesnesla když mluvil s jinou ženou,“ sdělil ABC News Alexandrův kamarád Clancy Talbot. Podle něj byla Arias klasický stalker. Poslouchala rozhovory a četla jeho textové zprávy na telefonu.

Pět měsíců poté, co spolu začali chodit, se zdálo, že jejich vztah skončil. Ona se ale náhle přestěhovala z Palm Desert do Mesy, kde Alexander žil. Občas se nečekaně objevila v jeho domě. V dubnu 2008 se sice přestěhovala zpět do Kalifornie, to už ale ti dva byli v podstatě ve válce. V červnu Alexander zmizel před výletem do Cancúnu.

Co spáchala a co dnes dělá?

Policejní detektiv Esteban Flores byl na místě, kde byl Alexander nalezen mrtvý. Na místě činu bylo podle úřadů mnoho krve. Policie našla krvavý otisk ruky před Alexandrovou ložnicí a dlouhé hnědé vlasy na podlaze a stěnách koupelny. Navíc byla v domácí pračce nalezena kamera, která ukazovala, že Arias u své oběti byla. Vyšetřovatelé zjistili, že krvavé otisky patřily jak Alexandrovi, tak Arias, což byl důvod ji zatknout. Během vyšetřování se zjistilo, že v domě jejích prarodičů chybí zbraň ráže 0,25 mm.

Zatímco zpočátku popírala, že by byla v Alexandrově domě v den, kdy byl zabit, nakonec se k tomu přiznala. Řekla, že měli sex, fotili se ve sprše a byli napadeni maskovanými vetřelci – úřady však jejímu vyprávění nevěřily a obvinily ji z vraždy prvního stupně. Policisté tvrdili, že Arias Alexandra téměř 30krát bodla, podřízla mu hrdlo a střelila ho do hlavy.

K vraždě prvního stupně se nepřiznala. Než došlo k soudu, byla držena přes čtyři roky za mřížemi. U soudu pak Arias řekla, že zabila Alexandra v sebeobraně poté, co na ni zaútočil. Opakovaně však měnila verzi svého příběhu. Nakonec byla odsouzena k doživotnímu vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Dnes si odpykává trest ve státní ženské věznici Perryville v Goodyear v Arizoně v křídle se střední ostrahou a pracuje jako asistentka v knihovně.

