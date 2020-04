Nejlepší PC hry letošního roku

Pokud si nevíte rady, jaká hra by mohla být pro vás ta pravá, mrkněte na naše doporučení. Jsme si jistí, že si každý z vás vybere tu pravou PC hru, která zabaví na hodně dlouhou dobu. Určitě je z čeho vybírat.

Jaký jste hráč?

Před výběrem počítačové hry si nejprve ujasněte, jakým hráčem vlastně jste. Existuje totiž několik herních žánrů, které se od sebe liší herními nároky a hráčským přístupem. Zatímco se adventura odehrává v poklidném a přemýšlivém duchu, v takové akční střílečce se musíte neustále hýbat a zůstat nonstop ostražití. Stejně tak je dobré si ujasnit, zdali míníte hrát online hry nebo máte raději offline hraní, u něhož není internetové připojení vůbec potřeba.

Akční dobrodružství s příběhem

Za nejlepší hru roku považujeme Red Dead Redemption 2. Tahle skvělá akční řežba od tvůrců GTA se odehrává na konci 19. století v Americe, kde se potuluje spousta gangů a nesmlouvavých banditů. Čeká na vás obrovský virtuální svět plný zbraní, zábavných úkolů a napínavé příběhové linky. To vše obalené v překrásné grafice a živoucím světě.

Za zmínku stojí také střílečka Metro Exodus z postapokalyptického Ruska. V kůži Arťoma se musíte probít hordou nepřátel a najít nové místo k životu. A pokud máte rádi nukleární zkázu a lidské utrpení, vyzkoušejte kvalitní RPG Fallout 76. Ať už si vyberete jakoukoliv ze tří doporučených her, těšit se můžete na upgrade zbraní a vývoj postavy. Propracovaný vývojový strom nabízí také Tom Clancy's: The Division 2. Tohle akční RPG se odehrává ve zničeném Washingtonu, D.C., které zasáhla rychle se šířící pandemie.

Rychlé online střílečky

Dáváte-li rádi přednost nikdy nekončící akci, přestřelkám a vybuchujícím granátům, právě pro vás jsme vybrali následující hry. Mezi nejlepší akční FPS spadá Call of Duty: Modern Warfare (2019), které nabízí spoustu multiplayer módů včetně Battle royale. Nepřeberné množství zbraní a bojové techniky ochutnáte také v Battlefieldu 5. Hra se dočkala nádherného grafického zpracování a výborných map. Mimo tanků můžete osedlat motocykl nebo si osahat řízení v kokpitu letadel.

Ve výběru jsme nemohli zapomenout ani na DOOM Eternal. Hlavní hrdina se vracený na planetu Zemi, na kterou útočí nesmlouvaví démoni. Ačkoliv hře nechybí příběh, vývojáři se soustředili hlavně na pořádnou porci střílení a vybuchujících efektů. Na bojišti poměříte síly s obrovskou masou nepřátel. Pomocí speciálního vybavení a zbraní se musíte se všemi vypořádat. Kromě efektních kulometů nechybí ani legendární motorová pila, kterou si pamatujeme od prvního dílu DOOM z roku 1993.

Budovatelské strategie

Mezi nejlepší budovatelské strategie rozhodně patří Anno 1800. Legendární série vás nyní vtáhne do 19. století. Průmyslová revoluce je na vzestupu, což vám dává možnost zbudovat prosperující impérium. Můžete se těšit na propracovaný systém získávání surovin, výrobu, obchod a diplomacii. To vše v naprosto úžasné grafice. Podobně nadšení jsme také z vizuálního remasteru Age of Empires 2. Veleúspěšná série se dočkala svého obrození. Mimo vylepšeného grafického kabátku se dočkáte 3 nových kampaní a 4 nových civilizací. Pro fanoušky AoE doslova povinnost!

Simulátory

Pro milovníky farmaření a piplání sebemenších drobností je jasnou volbou Farming Simulator 19. Od minulých dílů se nové pokračování dočkalo vylepšeného herního enginu a grafiky. Okusit můžete přes 300 plně licencovaných zemědělských strojů a několik herních režimů. Kromě typických plodin není problém chovat dobytek nebo se projet na koni. Pozornost je samozřejmě věnována i sklízení úrody a obchodní činnosti. Hra se odehrává v Evropě nebo Severní Americe.

Pokud máte rádi sport a fotbal obecně, určitě jste nepřehlédli vydání FIFA 20. Hra se znovu dočkala lepšího vizuálního zpracování, aktualizovaných sestav a vylepšení přímo na hřišti. Hráči umí nové kousky, jako jsou skluzy, ošálení soupeře a reálnější zakončení. Pro vyznavače trénování, manažerování a statistik je pak skvělá počítačová hra Football Manager 2020. Aktuální díl ušel zase pořádný kus cesty. Nový prvek Club Vision nabízí přehlednou statistiku týmu, tudíž můžete zase o něco lépe plánovat a taktizovat.

Pro hraní PC her je důležité mít kvalitní železo. Jestliže se po něčem novém zrovna díváte, s výběrem vám pomohou recenze herních notebooků.