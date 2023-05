Největší letiště světa: Ruzyně bez šance. Nejvíce lidí odbaví v USA, na New York zapomeňte

Úplně největší letiště v počtu odbavených cestujících je však paradoxně skoro neznámé. V desítce nejnavštěvovanějších letišť se však nachází i pár evropských destinací, u kterých se však takový zájem cestujících dá pochopit. Kam tedy lidé létají ze všeho nejvíce?

Překvapení z USA

Když se řekne největší letiště v USA, většině lidem se přirozeně vybaví JFK v New Yorku. Nejlidnatější město Severní Ameriky si říká o zájem z celého světa, ale co do počtu pasažérů se aktuálně nepohybuje ani v první desítce.

Podle většiny dohledatelných žebříčků je nejstarším letištěm světa, které je stále v provozu, letiště College park v Marylandu (USA). Svou funkci plní již od roku 1909.

Primát však drží jiné americké letiště. To se trošku překvapivě nachází v Atlantě. Za rok tu přistály 104 miliony cestujících. Co je v Atlantě tak zajímavého? To vlastně netuší ani většina cestujících. Důvodem, proč zde přistávají, je jen přestup na jiné letadlo.

Ani druhé místo v USA nepatří New Yorku. S 84 miliony cestujících totiž tuto příčku drží letiště v Los Angeles. To se na celosvětovém žebříčku nachází až na pátém místě. Hned za ním je letiště v Chicagu, které za minulý rok přivítalo 80 milionů pasažérů.

Co takhle do Číny

Nejlidnatější země světa musí mít v tomto žebříčku svého zástupce. Jedná se bez překvapení o největší město Číny, tedy Peking. 96 milionů lidí za rok je slušné číslo. Další častou destinací pro luxusní dovolenou či jen místem pro mezipřistání je Dubaj.

Toto letiště se s 88 miliony cestujících chlubí třetí příčkou žebříčku. Následuje hlavní město Japonska. Tokio Haneda minulý rok odbavilo 85 milionů cestujících. O Los Angeles a Chicagu už byla řeč.

Ke slovu se tak na sedmé příčce hlásí Evropa. Brexit nebrexit, je to Londýn, kde se dlouhodobě odbaví zhruba 80 milionů cestujících ročně. Nejvíce zástupců v celkovém žebříčku deseti největších letišť světa tak má čím dál tím více světu otevřená Čína.

Nejmenším letištěm světa z pohledu vzletové a přistávací plochy je letiště Saba v Karibiku. Runway je na tomto ostrově jen 321 metrů dlouhá. Mezi další malá letiště na světě patří letiště Tenzing v Nepálu, letiště Barra ve Skotsku či letiště Olympic Dam v Austrálii.

Turismus a hlavně obrovský byznys přivedl do Hongkongu 73 miliony cestujících a na letiště v Šanghaji jen o tři miliony lidí méně. Desítku nejnavštěvovanějších letišť světa uzavírá letiště Charlese De Gaulle v Paříži, které odbavilo 69 milionů cestujících.

Vítěz z neznáma

Vraťme se ale ještě na „neznámé“ letiště Hartsfield Jackson v Atlantě. Většina amerických letišť profituje z faktu, že kromě vnitrostátních letů je možné cestovat do celého světa. Atlanta se tak stala velmi populárním místem, odkud se cestuje jak po celých USA, tak za hranice, ať už je to kamkoliv.

Velkou zajímavostí je také fakt, že dvacet největších letišť odbaví 17 % ze všech cestujících na celém světě. Když se podíváme do Evropy, za zmínku jistě stojí letiště v Amsterdamu, které se drží na jedenácté pozici s počtem 68 milionů cestujících za rok. Stejně tak německý Frankfurt na čtrnáctém místě se vůbec nemusí stydět. 64,5 milionů pasažérů jistě není zahanbující číslo.

Zdroje: redakce, worlddata.info, cnbc.com

