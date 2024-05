Nemluvně se ztratilo z domu svých rodičů, policie podezírá matku: Udělala žena v opilosti něco strašlivého?

Toho dne byla malá Lisa Irwin doma jen s matkou Deborah a svými staršími bratry, které měla matka se svým předchozím partnerem. S ním ostatně tehdy ještě ani nebyla rozvedená, jak píše Daily Mail. Otec Jeremy odešel na směnu do práce v kavárně a domů se vracel až druhého dne ve čtyři hodiny ráno. A právě v té době si už před svým domem na předměstí Kansas City uvědomil, že spousta věcí není v pořádku.

Všechno bylo divné

V domě se svítilo a vchodové dveře nebyly zamčené. Jeho podezření, že se děje něco nekalého, stoupalo každou vteřinou. Jako první se tedy vydal zkontrolovat dceru. K jeho hrůze se ale vyplnilo jeho černé podezření a postýlka byla prázdná, jak uvádí například web Tuko. Jedinou nadějí, kterou se mohl ještě několik sekund těšit, byla domněnka, že si dítě vzala manželka k sobě do postele. Ani v ložnici ale maličká Lisa nebyla. Rodiče proto okamžitě zalarmovali policii. Bylo 4. října roku 2011 a celý příběh byl teprve na samém začátku.

Sousedé viděli muže s dítětem

Vyšetřovatelé byli na místě během krátké chvíle, a tak se brzy dozvěděli od sousedů, že na ulici v té době viděli muže, který nesl na ruce dítě. Divné jim to sice bylo, ale nikdo se o zvláštní dvojici dál nezajímal. Policie podle přibližného popisu domnělého únosce rychle vypátrala, ale stopa se ukázala jako falešná, či lépe řečeno neověřitelná. Strážníci se tedy vrátili do domu manželů Irwinových, tentokrát i s vycvičeným psem, který měl zachytit podezřelé pachy a vydat se po stopě dítěte.

Stopy vedly k matčině posteli

Jaké ale bylo překvapení všech zúčastněných, když čtyřnohý policista neomylně zamířil do ložnice matky, kde signalizoval předchozí přítomnost mrtvého těla. Jak to tedy bylo? Zdálo se, že je všechno jasné. Dítě buď zemřelo, nebo jej matka sprovodila ze světa a pak dceru odnesla z domu neznámo kam. Hrůza matky ze ztráty dítěte a navíc obvinění, že je vším vinna, musely být neuvěřitelným traumatem. Pod vlivem všech posledních událostí navíc Deborah tehdy podstoupila test na detektoru lži, kterým sice prošla, ale policisté jí v naději, že spíše promluví, zalhali a tvrdili jí, že test dopadl špatně. Deborah ale zjevně stejně neměla, co by k případu řekla dalšího. Své máslo na hlavě ale přesto měla.

Alkoholový dýchánek a pak tragédie

Večer předtím, než se malá Lisa ztratila, totiž její matka popíjela se sousedkami na terase alkohol – a zjevně nijak střídmě. Když si tedy později šla lehnout, její schopnost zaslechnout případný šramot v domě byla jen pramalá. Únosce tak měl doslova volné pole působnosti, čehož také využil. Nabízela se tedy teorie, že mohlo jít o někoho z blízkých známých Lisiných rodičů. Bohužel se tuto teorii nepodařilo potvrdit ani vyvrátit.

Pátrání v televizi i vysoká odměna

Lisini rodiče mezitím v televizi i na sítích zoufale prosili každého, kdo by o jejich dceři cokoliv věděl, aby pomohl vrátit dítě domů. Kdosi neznámý dokonce za její nalezení nabídl odměnu ve výši sta tisíc dolarů. Nic nepomohlo, zbývalo jen zoufalství. K výslechu měli být povoláni i Lisini starší bratři, ale rodiče na poslední chvíli jejich účast v této kauze odmítli. Údajní svědci navíc vypovídali každý něco jiného, popis muže, kterého údajně té noci ve čtvrti viděli, byl také pokaždé jiný. Co mohli policisté dělat?

Čekání na zázrak

Čas letěl, od únosu uběhly už dva roky, když rodičům svitla jiskřička naděje. V řeckém romském táboře se objevilo dítě, které by věkem a částečně i podobou mohlo odpovídat ztracené Lise. Genetika byla ale neúprosná a všechny myšlenky na návrat dítěte domů okamžitě zhatila. Po chvilce napjatého očekávání bylo všechno zase při starém, a tak to vlastně zůstává až dodnes. Ani po třinácti letech se policii přes veškeré úsilí nepodařilo dívku najít. Je ještě vůbec možné, že by se někde objevila a vrátila se domů? Případy z minulosti ukazují, že je to možné i po desítkách let.

Co by se stalo, kdyby bylo všechno jinak?

Může za celé neštěstí matčina opilost? Udělala Deborah něco, co si nepamatuje nebo raději pamatovat nechce? Stalo se něco, co matčina mysl vytěsnila, nebo nešťastná žena dobře ví, jak to všechno bylo, jen to zkrátka nemůže a nechce přiznat? A co když do domu opravdu vnikl únosce, třeba Lisa žije nedaleko, možná na druhém konci světa. Nejistota, hrůza i naděje se dodnes mísí v mysli dívčiných blízkých a nikdo kromě jednoho jediného člověka pravděpodobně netuší, co se tehdy doopravdy stalo, a mohou jen stále jen doufat, že se jednoho dne přece jen stane zázrak…

Zdroj: autorský článek

