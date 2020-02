Nenalezené české poklady. Štěchovická záhada či Napoleonovo zlato

Poklady jsme fascinováni již od dětských let, kdy se o nich hovoří snad v každé pohádce. Můžete být nadšenci s profesionální výbavou, amatéři či milovníci legend a pověstí, ale zmínka o nenalezeném pokladu vzbudí pozornost úplně každého. Co když to budete právě vy, kdo na procházce lesem narazí na dlouho ukryté tajemství?