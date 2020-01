Ohebný display a město jako laboratoř. Elektronický veletrh představil produkty budoucnosti

Las Vegas bylo hned zkraje roku domovem budoucnosti, alespoň co do vývoje elektronických zařízení. Festival CES 2020 je vždy očekávanou akcí, kde si lidé netrpělivě prohlížejí, jak za pár let či měsíců bude vypadat budoucnost běžných spotřebičů, ale i třeba úplně nových vynálezů. Jak dopadl letošní ročník?