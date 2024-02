Overaly jsou v kurzu – zjistěte, proč je ženy po celém světě milují

Proč nosit dámský overal a pro jaké ženy je určený?

Hitem letošní sezóny bude rozhodně i overal dámský v nejrůznějším provedení. V kurzu budou kousky s krajkou, ale také modely s knoflíky a s dekorativními kapsami. Dámský overal je výhodný v tom, že je elegantní a hodí se na nejrůznější typy událostí. Ženy si ho mohou vzít do města, do práce i na posezení s přáteli. Ostudu si s ním dámy neudělají ani na rande. Dámské overaly se perfektně hodí i na různé oslavy, jako jsou narozeniny, svatby či promoce. Overal má dále tu výhodu, že ho mohou nosit ženy a slečny všech věkových kategorií. Módní budou i denimové typy dámských overalů. Ty zapadnou výborně i do ležérně laděných a do městských outfitů. Jestliže teda hledáte něco neobyčejného, co v davu jen tak nezapadne, je letos dámský overal tím správným řešením. Co se týče barev, můžete letos vsadit na ty přírodní a pastelové. In budou modré, zelení i oříškové barevné tóny. Vyhýbat se pak nemusíte ani černému nebo bílému provedení. Černá a bílá jsou totiž barvy univerzální, které z módy nevychází. Výhodou těchto overalů je i to, že je snadno zakomponujete i do jinak pestrobarevného outfitu nebo do modelu se vzory a s motivy. In budou ty abstraktní nebo zvířecí. Také vzory a motivy se mohou objevit na samotném overalu.

S jakým dalším oblečením nosit trendy dámský overal?

Trendy dámské overaly mohou ženy nosit s nejrůznějším druhem oblečení. Slušet vám k nim bude blejzr nebo také sáčko. Chybu neuděláte ani s koženkovou či přímo s koženou bundou. K dámským overalům výborně vyniknou i denimové bundy či křiváky. Také trenčkoty či dámské kabáty si společně s overalem skvěle rozumí. Vždy tak bude záležet na vás a na vašem jedinečném vkusu. K pestrobarevným overalům volte spíše decentní jednobarevný svršek. Naopak k jednobarevným overalům pro ženy se můžete více odvázat a zvolit i vícebarevný svršek či model se vzory a s motivy. Příliš vzorů a motivů v jednom jediném outfitu by totiž mohlo působit nesourodě až chaoticky. Tomuto módnímu faux pas se tedy raději vyhněte.

S jakou obuví a s kterými doplňky nejlépe v letošní sezóně sladit dámský overal?

Dámské overaly mohou ženy kombinovat i s různorodou obuví a doplňky. K dámským overalům se skvěle hodí kožená obuv. Vsadit můžete na dámské sandály, mokasíny i polobotky. Výborně vypadá i kombinace overalu s lodičkami. K overalu pro ženy se výborně hodí také kožený pásek. Overaly pro ženy můžete sladit i s velkou kabelkou ve výraznějším odstínu. Ty budou letos opravdovým trhákem. K dámskému overalu vynikne také kožený batoh s lesklými dekorativními prvky. Ty pak mohou ženy snadno sladit také se svými dalšími šperky, jako jsou hodinky či náramky a náušnice.