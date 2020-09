Pendolino je sice rychlé, ale italské rychlovlaky Frecciarossa patří k nejrychlejším v Evropě

Když v letech 2003 - 2005 nakoupily České dráhy sedm naklápěcích souprav Pendolino, vyrobených ve společnosti Alstom Ferroviaria v italském Saviglianu, bylo původním záměrem provozovat s nimi mezinárodní spoje na linkách do Německa a Rakouska. Ve zkušebním provozu se projevily vážné problémy s nově nakoupenými vlaky, týkající se generování značně nadlimitních konduktivních proudů, potenciálně (i prakticky) rušících zabezpečovací zařízení.

I po jejich ne zcela stoprocentním vyřešení ze záměru nasazovat tyto sedmivozové soupravy ČD v mezinárodní dopravě sešlo, jen krátce jezdily jednotky řady 680 do Vídně a do Bratislavy, na rameni Praha - Břeclav a Praha - Děčín (zde ve zkušebním provozu s cestujícími) a v dalších letech pak na vnitrostátních spojích Praha - Ostrava a Praha - Františkovy Lázně. Tyto vlaky mají sice nejvyšší rychlost 230 km/h (resp. v některých modifikacích 250 km/h), ale na našem území mohou jezdit maximálně 160 km/h. Další zvýšení rychlosti je hudbou budoucnosti - doufejme, že alespoň v některých rekonstruovaných úsecích tratí se bude v dohledné době jezdit 200 km/h.

Předbíhají nás

Jenže v řadě okolních zemí se v uplynulých letech intenzivně investovalo do zvyšování maximální rychlosti vlaků a do zlepšování komfortu cestování, mnohde nesrovnatelně více než u nás. Vedle známých rychlovlaků TGV ve Francii, jejichž síť je rozvíjena již od 80. let minulého století, a jednotek ICE v Německu, kde rovněž přichází do provozu již čtvrtá generace těchto technologicky vyspělých vlaků, se do boje s leteckou dopravou na linkách mezi velkými městy pustilo například i Španělsko a Itálie.

Ve Španělsku se intenzivně budují nové vysokorychlostní tratě normálního rozchodu (železniční síť je v této zemi jinak širokorozchodná o rozchodu 1 674 mm), Itálie má rovněž dlouholetý plán na přestavbu nejdůležitějších železničních spojnic. Přestože její trati ještě nejsou na mnoha úsecích rekonstruovány na předpokládanou rychlost, nové rychlovlaky v ceně kontraktu přibližně 1,5 miliardy eur již jezdí.

Frecciarossa 1000

Nové jednotky Frecciarossa 1000, navržené pro maximální rychlost 400 km/h a komerční rychlost 360 km/h (na spojích s cestujícími), mají v současné době povolenou provozní rychlost 300 km/h, a to ve vybraných úsecích. Díky pohonu 16 trakčními motory o celkovém výkonu 9 800 kW dosahují vlaky tohoto typu, vyrobené ve spolupráci firem Bombardier a AnsaldoBreda, zrychlení na 300 km/h za 4 minuty. Výborný poměr hmotnosti a výkonu je dosažen díky lehkým slitinám na bázi hliníku, použitým v konstrukci skříně vozidel i v dalším vybavení.

V letech 2015 - 2017 bylo vyrobeno a dodáno 50 souprav (první vzorek byl vystaven již v roce 2012 v Rimini a poté v roce 2014 na veletrhu Innotrans v Berlíně). Sestava vlaku je 8 vozů o celkové délce 202 m, hmotnost vlaku činí 446 tun. Podvozky jsou použity typu Bombardier Flexx Speed. Designu skříně vozů, v současné době považovaných za nejladnější na světě, i interiéru se ujalo studio Bertone Design a jeho odborníci do něj vložili svůj nejlepší um.

Projekt vysokorychlostních vlaků

Vysokorychlostní vlaky Frecciarossa provozované společností Trenitalia v pracovních dnech zajišťují kolem 120 spojů po celé Itálii, od Turína a Milána na severu, do Salerna a Bari na jižním konci tisícikilometrového Apeninského poloostrova. Vedle starších jednotek, zajišťujících dopravu mezi menšími městy, představují vlaky Frecciarossa 1000 („rudý šíp“) skutečně nejnovější generaci trakčních vozidel: lakovány v efektní kombinaci červené a stříbřité barvy, se silně sešikmeným čelem kvůli eliminaci odporu vzduchu, jsou zosobněním luxusu a rychlosti.

Mezi Římem a Milánem i mezi dalšími městy dosáhnou ve vrcholné fázi projektu lepších časů než letadla. V budoucnu budou zajišťovat i dopravu směrem do Švýcarska a dalších zemí. Přejme si tedy, aby se podobnou cestou vydala železniční doprava i u nás.