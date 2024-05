Plánujete si pořídit vnitřní rolety? Nezaspěte těchto 6 trendů

Vnitřní rolety do oken lidé používají už desítky let, ale doba se mění – co „letělo“ za mládí našich babiček, nemusí být v kurzu dnes. Budete si vybírat rolety do domácnosti nebo kanceláře a nevíte, po kterých sáhnout? Dali jsme pro vás dohromady aktuální trendy v rámci tohoto typu stínicí techniky.