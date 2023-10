Proč byste neměli zkoušet vydělávat na živobytí sázením na sport

Sázení na sport je často brané jako řešení pro finanční problémy. Reklamy vám často slibují velké výhry, ale realita je mnohem odlišnější. Sázkové kanceláře nabízejí různé bonusy svým zákazníkům - některé z nich, jako například odměny od sázkové kanceláře bonusy bez nutnosti vkladu, nevyžadují použití vlastních peněz na začátku. Bonusy ze sázení mohou být užitečné, pokud jsou správně využity, ale zcela jistě nejsou jasnou cestou k bohatství.

Sázení na sport proniká mezi veřejnost a média nejčastěji tehdy, když někdo dokáže porazit obrovské kurzy a vyhrát své sázky. Veřejnost se tak obvykle dozví o sázení pouze tehdy, když se stane něco pozoruhodného. To může vypadat jako situace, kdy díky sázení na sport získáte pravidelný zdroj příjmů. Ale je tomu opravdu tak?

Přístup k sázení s nadějí, že si na něm vyděláte na živobytí, znamená chybnou myšlenku. Sázení na sport má své stinné stránky v případě, kdy se k němu nepřistupuje správně.

Pro průměrného sázkaře je vhodné sázení vnímat jako zábavu. Tím se zmenšuje potřeba dosáhnout finančního zisku, uvolňuje se stres z proher a umožňuje vám řádně oslavit výhry.

Riziko je klíčovým slovem

Příběhy o velkých výhrách ze sázkových kanceláří nejsou běžným scénářem pro průměrného sázkaře. Reálný pohled na sázení na sport spočívá v alokování menších částek na bezpečnější sázky. Kdykoli hráč uzavře sázku, riskuje své peníze. Z toho důvodu by sázení na sport nemělo být vnímáno jako zdroj příjmů. Rozhodně to není možnost výdělku na živobytí a ani jako vedlejší příjem. Dalo by se však chápat jako koníček? Ano.

Není sázka jen o výhře?

Sázkaři chtějí vyhrát každou sázku. To však bohužel nikdo není schopen dokázat. Sport je plný nečekaných proměnných, které nelze předvídat. I silní favorité na výhru zápasu mohou sem tam utkání prohrát. A tato situace nastává poměrně často.

Aby se průběh hry zcela změnil, stačí někdy jen jeden neočekávaný pohyb, sporné rozhodnutí rozhodčího nebo okamžik nepozornosti brankáře. Nic tak nelze předvídat s jistotou. Sázka je sice o výhře, ale její hlubší úroveň spočívá v práci, kterou vynakládáte na výběr sázky.

Výzkum je napůl zábava

Sázení na sport není tak snadné. Kdyby bylo, sázkové kanceláře by měly problémy s dlouhodobějším fungováním. Zkrátka se nestačí jen podívat na nabídku zápasů Premier League na víkend a vybrat všechny favority. I když tuto možnost může někdo také zvolit.

Sednout si nad vybrané zápasy a pečlivě procházet statistiky jako jsou vzájemné zápasy, střely na bránu, očekávané góly, góly v prvním poločase a čistá konta může představovat 90 % úspěchu.

Toto jsou informace, které využijete k posílení platnosti sázky. Když přijde výhra díky celé této práci, kterou jste do toho vložili, pak pro vás odměny mohou být hodnotnější.

Správa bankrollu

Základní věcí je volba správné platformy pro sázení. Vyberte si pouze spolehlivé a důvěryhodné sázkové kanceláře, jejichž seznamy můžete pravidelně kontrolovat na https://match.center/cz/, kde jsou průběžně aktualizovány. I když sázíte u legální a spolehlivé sázkového kanceláře, je stále nutné bezpečně spravovat svůj bankroll.

Správa bankrollu, tedy finančních prostředků, které máte k dispozici pro sázení, je mimořádně důležitá. Stanovte si rozpočet a ten zkrátka nepřekračujte. Jednoduchým přístupem může být například stanovení si určité měsíční částky pro sportovní sázení.

Z této celkové částky vezměte cca 2-5 % pro každou sázku, kterou uzavřete. To by vám mělo dát hrubou představu o tom, kolik sázek můžete za měsíc uzavřít. Rozdělte tuto částku na týdny v měsíci a poté dokonce i na dny, abyste měli jasný plán.

Pokusy vrátit prohrané sázky

Jedním z hlavních důvodů, proč byste neměli sázet na sport s cílem vydělávat peníze, může být, že se zkrátka setkáte se ztrátami. Pokud sázíte vyšší částky, abyste získali velké zisky, je poté riziko ještě větší.

Problém s velkými sázkami je, že vás to postaví do složité situace. V případě prohry je třeba dohnat větší ztrátu pomocí dalších a rizikovější sázek, které mohou být navíc ovlivněné vaším mentálním rozpoložením. To obvykle vede k ještě většímu riziku či ke zrušení plánovaného bankrollu. Z této situace vás poté dělí už jen jeden krůček od většího či dokonce konečného neúspěchu.

Život jako profesionální sázkař

Pokud sníte o životě, který by zahrnoval profesionální sázení, pak vás nejspíše musíme zklamat. Tato situace je velice riziková a mohou se do ní dostat pouze lidé, kteří disponují nadměrným kapitálem, který si navíc mohou dovolit ztratit. Aby vás totiž sázení uživilo, je třeba vsázet opravdu vysoké částky. A tato situace tak pro většinu lidí bohužel není reálná.

Vyhrávat pomalu ale jistě

Existuje pomalý, promyšlený přístup, který mnozí občasní sázkaři zvolí. Místo toho, aby sázeli všechno na jednu kartu ve snaze získat ohromnou výhru, zaměřují se na menší zisky na poměrně pravidelné bázi. Můžete například vsadit na akumulátor fotbalových zápasů s nízkou sázkou, který by mohl přinést velký zisk. Může se však jednat o poměrně riskantní sázky. Ale vsadit jednotkovou sázku na jeden akumulátor každý víkend je naprosto odlišné od vsazení 100 jednotek na outsidera s kurzem 17 v dostihu.

Nesázejte jen kvůli samotnému sázení a snaze vydělat. Mějte reálná očekávání a vyhněte se myšlence, že dokážete rychle zbohatnout přes noc, jelikož ta vede často spíše k neúspěchu.