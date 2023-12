Prokletý film: Vymítač ďábla si vyžádal hned několik životů, v ohrožení byli i diváci

Vymítač ďábla. Už jen název tohoto filmu napovídá, že se bude na plátně nebo v televizi odehrávat cosi děsivého. Jenomže strašlivé a nevysvětlitelné scény se nedějí jen ve filmu, ale provázely dokonce i jeho natáčení. Co všechno se v roce 1973, kdy tento film vznikal, na place i v zákulisí vlastně stalo?

Lidé utíkali z kina, jiní omdlévali

V první polovině sedmdesátých let, kdy byl Vymítač ďábla uveden do kin, byli diváci z dnešního pohledu ještě velmi citliví na jakékoliv krutější scény. Není tedy divu, že někteří odcházeli z kina, jiní dokonce omdlévali. Bohužel se stalo, že minimálně jedna žena, která se přišla na film podívat, z leknutí potratila své nenarozené dítě. Církev se bouřila a lidé se rozdělili na dva tábory – jedni snímek obdivovali, jiní zatracovali.

Vždyť také šlo pravděpodobně do té doby o nejkontroverznější počin v této oblasti. Jenomže zatímco diváci posuzovali jen (nebo hlavně) to, co se dělo na plátně, štáb se ještě dlouho po natáčení musel budit hrůzou při vzpomínkách na události, které jeho vznik provázely.

Opravdu to byly jen náhody?

Co se stalo? Některé osudy herců se až děsivě a hlavně tragicky přenesly z děje filmu do skutečnosti. Tak třeba zatímco postava, kterou ztvárnil Jack MacGowran, tedy Burke Dennings, byla podle scénáře zabita, stalo se natáčení osudným i samotnému herci, který podlehl obzvlášť silnému útoku chřipky. Další herečkou, jejíž osud se prapodivně propojil s filmovou rolí, byla Vasiliki Maliaros, jež zemřela jak ve své roli, tak o několik týdnů později také ve skutečnosti.

Vážné zdravotní problémy

Je skutečně jen dílem náhody, že se jak Linda Blair, představitelka posedlé Regan MacNeil, i její filmová matka Ellen Burstynová (jako Chris MacNeil) následně potýkaly s poměrně závažnými zdravotními problémy, ke kterým došlo právě při natáčení scén zpodobňujících exorcismus? Ani dalším aktérům se ale nevyhnuly tragédie, jako je úmrtí nebo vážná zranění, či „alespoň“ problémy v rodině. Vybíraly si snad temné síly daň za své ztvárnění na filmovém pásu?

Bránilo „něco“ natáčení?

Jak se zdá, zlu, které je ve filmu zpodobněno, se natáčení vůbec nelíbilo. Jak jinak si také vysvětlit skutečnost, že ještě než se natáčení rozeběhlo naplno, shořely kulisy, které představovaly dům, kde žila hlavní postava, ďáblem posedlá Regan, se svou nešťastnou matkou? Jediná místnost, která tehdy zůstala požárem nezasažená, byla právě Reganina ložnice. Zatímco racionálně uvažující lidé hovořili o pouhé nešťastné náhodě, způsobené zkratem v rozvodné skříni, další byli skálopevně přesvědčeni, že šlo o první z mnoha dalších varování a pozdějších tragédií, které snad měly natočení a uvedení takového filmu do kin zabránit.

Pro jistotu pozvali kněze

O tom, že se štáb potýkal s mnoha iracionálními a pochopitelně i jen těžko vysvětlitelnými obavami, svědčí také fakt, že poté, co byly následky zmiňovaného požáru sprovozeny ze světa, povolali pro jistotu kněze, aby natáčení požehnal. Z dalšího vývoje událostí je ale bohužel jasné, že se to tak docela nepodařilo. Na druhou stranu nikdo netuší, jak by se další měsíce odehrávaly bez jeho přímluvy…

