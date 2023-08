Půjčka pro OSVČ může být připravena ještě dnes

Pokud vám v bance žádost zamítli, v nebankovním sektoru je přístup úplně jiný a věci se posuzují s menší přísností. Proto existuje mnohem větší šance na úspěch. Výhodou je zde žádost odeslaná z pohodlí domova, což s sebou přináší značnou časovou úsporu v porovnání s osobním jednáním. Finanční injekce může přijít ještě během dneška, a to bez dalších otázek.

Zajímavá nabídka pro všechny OSVČ

Není nutné mít ručitele a současně platí, že nebudete na peníze čekat do konce týdne. Jde o rychlou záležitost, už jen proto, že čas jsou peníze, jak zní velmi známé rčení. Půjčka pro OSVČ nabízí různé varianty, záleží přitom vždy jen na klientovi, kterou z nich si nakonec vybere. Má v tomto směru naprostou svobodu volby. Ověření totožnosti žadatele je nutností, ale proběhne velmi krátce a obejde se bez složité administrativy. Kolik si tedy lze půjčit? A jak dlouhý splátkový kalendář si vlastně můžete nastavit?

5 tisíc korun je minimum. Kupte si nový mobil, software do kanceláře nebo například tablet.

30 tisíc korun je nejvyšší suma, o které lze jednat. A platí, že ji můžete použít zcela na cokoliv.

Kalendář splátek má řadu různých variant. Vyberte si tedy v rozmezí 7 a 30 kalendářních dnů.

Ověření účtu rozhodně nepotrvá dlouho

Kontrola totožnosti a ověření bankovního konta, to jsou základní úkony, které se pojí s naprosto každým dnešním úvěrem, včetně těch krátkodobých. Půjčka na podnikání je k dispozici a může být odeslána už do deseti minut od momentu, kdy došlo ke schválení žádosti. Půjde to tedy snadno, bez dlouhého čekání.