Radovan Krejčíř páchne smrtí: Kolem českého mafiána už se nakupilo opravdu hodně mrtvol

Není moc českých gangsterů, kteří by se snažili ovládnout podsvětí v cizí zemi, natož v Jihoafrické republice. Stačí se však na moment podívat do očí Radovana Krejčíře a vidíte, že s notnou dávkou fantazie si lze představit, že je schopný opravdu všeho.

V tomto ohledu však hraje zásadní roli fakt, že jeho pověst ho mílovými kroky předchází. Vyšly o něm knihy, ale také podle jeho příběhu vznikl dvoudílný film. Co z toho je fikce a kde se autoři trefili do černého? Realita totiž může být klidně o hodně brutálnější, než se píše v knihách nebo se odehrává na plátně kin.

Krejčířovy tresty

Radovan Krejčíř si v Jihoafrické republice odpykává trest ve výši 35 let. Rozsudek ho uznal vinným za únos, pokus o vraždu a držení drog. V České republice na něj čeká podstatně mírnější trest odnětí svobody na 15 let za rozsáhlou majetkovou a násilnou trestnou činnost.

„Najít Krejčíře není problém, dejte Kateřině Brožové čuchnout k jeho peněžence a ona ho hned vystopuje,“ řekl po útěku Krejčíře Sagvan Tofi. Narážel tak na její zálibu v bohatých a vlivných mužích.

Kauza se týká komplikovaného podvodu na státní podnik Čepro, který chtěl údajně ovládnout. V souvislosti s tím je obviněn z připravované vraždy celníka. Alespoň tak znějí oficiální obvinění, která jsou ve dvou zemích spojována mužem, který je dnes už legendou mezinárodního podsvětí.

Pověstí a podezření se během podnikatelské kariéry Radovana Krejčíře vynořilo nespočet. Likvidace a mizení lidí v jeho okolí začaly být podezřele běžným koloritem, ale také jedním z hlavních důvodů jeho bohatství. Kolem kterých jmen krouží přízrak muže, o němž někteří zasvěcení tvrdí, že násilí miloval, a proto byl z českých mafiánů ten nejbrutálnější?

Krejčířova kariéra

Veřejnosti je jeho jméno známé od jeho – až kouzelnického – útěku z luxusní vily v Černošicích během policejní domovní prohlídky. Podařilo se mu uprchnout i přesto, že se na místě nacházelo mnoho policistů. Od roku 2005 se skrýval, až byl Interpolem nalezen na Seychelách.

V podnikatelských a policejních kruzích však bylo jméno Radovana Krejčíře známé již na počátku devadesátých let. Tehdy se skupinou lidí založil společnost Corado, která shromáždila tisíce kuponových knížek, které velmi úspěšně investovala. Zde se začalo psát jeho skoro až miliardové jmění.

Jeho aktivity jsou však často spojovány s kriminální činností. Policie ho již v minulosti stíhala pro nedovolené ozbrojování a krácení daně. Pověst krutého a nekompromisního gangstera je živa z neoficiálních nebo neprokázaných vražd a únosů.

Krejčířovy vraždy

Ta nejkrvavější kapitola vytvořila z Krejčíře postrach, ale zároveň jde vždy o nedoložená podezření. Aktuálně je v České republice obviněn „pouze“ z plánované vraždy celníka, ale celá jeho podnikatelská kariéra je spojená s celou řadou podezřelých případů.

Jako první z jeho okolí zmizel obchodník Roman Pjajka. V roce 2000 ho neznámý vrah zastřelil v autě před jeho vlastním domem. Krátce po vraždě si jeho dům pořídil právě Radovan Krejčíř. Že spojení těchto dvou osob není náhodné, naznačují i záznamy o jejich vzájemných obchodních aktivitách.

O tři roky později se ve spojitosti s Radovanem Krejčířem hovoří o smrti Petra Šebesty. Ten byl hlavním svědkem v Krejčířově půlmiliardovém daňovém úniku. Když Šebesta začal proti Krejčířovi vypovídat, policie mu zajistila jinou identitu. To mu však život nezachránilo. Vzápětí byl totiž nalezen zastřelený v rekreačním areálu na Orlíku, kdy měl v dlani vloženou nábojnici pro výstrahu ostatním, kteří by se náhodou chtěli Krejčířovi postavit do cesty.

Jedním z dalších činů, které jsou spojovány se jménem Radovana Krejčíře, je zmizení podnikatele Jakuba Konečného. I ten proti němu svědčil, ale dodnes není jasné, jestli Krejčíř opravdu hrál roli v jeho zmizení. Policie ho však podezřívá z únosu, který vůči Konečnému Krejčíř provedl již dříve, aby ho donutil podepsat několik směnek.

Asi nejkrvavější pověsti o Radovanu Krejčířovi pocházejí z Jihoafrické republiky. Podle tamních médií se v letech 2009–2013 stalo v okolí českého gangstera dvanáct vražd. S minimálně deseti je Krejčíř dodnes spojován. Mezi nimi byli jeho spolupracovníci i nepřátelé. Ať už šlo o údajného šéfa tamního podsvětí Cyrila Beeku, nebo německého obchodníka s automobily Uwe Gemballu.

Sám Krejčíř v roce 2013 unikl smrti o vlásek, když na něj bylo vystřeleno několik kulek z dálkově ovládaného kulometu schovaného v autě na protější straně parkoviště. Podruhé byla nastražena výbušnina v jeho obchodě, která zabila dva jeho spolupracovníky.

Krejčířův návrat

Po vynesení rozsudku k odnětí svobody na 35 let se Krejčíř domáhá návratu do České republiky, který jihoafrický soud 17. března roku 2018 potvrdil. Celý proces však může trvat roky. Sám Krejčíř se několikrát pokusil o útěk. V jeho cele byla nalezena pistole, nůž a seznam jmen lidí, kteří se podíleli na jeho uvěznění. A i když se české podsvětí zřejmě právem obává jeho návratu, české úřady o tom nemají informace a ani jihoafrická strana nic takového nepotvrdila.

