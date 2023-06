Seriál o zločinech: Mexičan zabíjel podle harmonogramu. Oběti lovil převlečený za tlustou ženu

Pablo Vargas byl vlastně takový nesmělý, stydlivý a nejistý muž, do kterého by jeho sousedé a známí řekli cokoliv jiného, jen ne to, že by se mohl stát agresivním sériovým vrahem. A přece po letech vyšlo najevo, že právě tohle je jeho skutečná tvář. Kolik žen muselo zemřít, než došla řada i na něj samotného, a co bylo motorem, který ho nutil zabíjet?