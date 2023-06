Smrt Johna Lennona zasáhla i Československo. Brouk řekl svá poslední slova na vrátnici

Nečekaná smrt Johna Lennona zasáhla i Československo. Právě tento tragický moment byl důvodem, proč na pražské Kampě vznikla ona Lennonova zeď, kam mladí fanoušci nosili květiny a nakreslili jeden z prvních obrázků k poctě bojovníka za mír a autora desítek nesmrtelných písní. Hlavní drama se ovšem pochopitelně odehrálo v New Yorku, kde se tehdy už osamostatněný „brouk“ soustředil na práci po boku milující umělkyně Yoko Ono. Na nečekané výstřely nemohl být ani jeden z nich připraven.

Chůze po tenkém ledu

„Víš, co jsi udělal?” zakřičel na vraha Marka Chapmana vrátný domu The Dakota, kde v té době bydlel zpěvák John Lennon se svojí ženou Yoko Ono. „Jo, zastřelil jsem Johna Lennona.”

Oba se již ten den setkali tváří v tvář. Mark Chapman byl totiž v hloučku fanoušků, kteří žadonili o podpis Johna Lennona. Zpěvák se svému budoucímu vrahovi podepsal na desku Double Fantasy a zeptal se ho, jestli je to vše. Chapman přikývl, ale rozhodně se neměli vidět naposledy.

Společně se ženou Yoko Ono odjeli do nahrávacího studia, kde přepracovávali její singl Walking on the Thin Ice. Cestou zpátky se navečeřeli společně v autě. Posledním veřejným vystoupením Johna Lennona bylo odpolední interview v rádiu RKO Radio Network. Když auto zastavilo před domem, Lennonův život už se počítal pouze na minuty.

Pět výstřelů

Před jedenáctou hodinou večerní oba vystoupili z limuzíny, aby se vrátili domů. V temném podloubí domu The Dakota čekal Mark Chapman se zbraní v ruce. Když kolem něj John Lennon prošel, vystřelil na něj rovnou pětkrát. První výstřel mířil vedle a zasáhl jedno z oken budovy. Další dvě rány ovšem zasáhly plíce, další roztříštila rameno a poslední proťala aortu.

Smrtelně postřelený Lennon se po pěti krocích zhroutil na recepci se slovy: „Postřelili mě… Někdo na mě vystřelil.” Následně upadl do bezvědomí. Chapman byl mezitím zbaven zbraně a bez většího odporu se usadil na obrubník, aby počkal na policii.

V ruce měl knihu Kdo chytá v žitě od J. D. Salingera, které maniakálně propadl. Příslušníkům nekladl žádný odpor. Jedním z hlavních motivů vraždy byla jeho touha ještě více proslavit už tak známý román Kdo chytá v žitě. John Lennon následkem několika střelných ran umírá po 20 minutách neúspěšného oživování v nemocnici.

Na doživotí

Mark Chapman byl odsouzen za tento vražedný čin na doživotí, které si odpykává ve státní věznici Attica poblíž města Buffalo ve státě New York. Od roku 2000 pravidelně v dvouletých intervalech žádá soud o předčasné propuštění, ale všechna byla pochopitelně zamítnuta.

Vražda, jež se zrodila v hlavě blázna, otřásla světem a absurdní Chapmanovy důvody byly mnohokrát námětem ke konspiračním teoriím. Ty se nejčastěji zabývají možností, že se jednalo o nájemnou vraždu organizovanou CIA, protože John Lennon jako silná kulturní postava ovlivňoval veřejné mínění, a tím pádem i politiku USA.

