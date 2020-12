Socialistická obchodní centra. Domy, které se vrací ve světě do módy, v Praze stagnují

V současné době je to už zcela běžný prvek městské architektury. Na periferiích vznikají velká nákupní centra, kam se lidé vydávají automobily na masivní nákupy potravin a všeho, co je nutné. V rozsáhlém areálu najdete vše, co je potřeba. V Praze existují však výjimky, kdy podobné obchodní centrum najdete i v centru města. Úplně se však zapomnělo na klasické paláce vybudované za socialismu, na které dnes padá nespravedlivě prach.