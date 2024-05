Tajemná smrt trampů v Hřensku nebyla nikdy vyřešena. Stopy vedly k pohraniční stráži

Rodiče Lenky († 22), Petra († 26) a Pavla († 23) už přes rok neměli žádné zprávy o tom, co se s jejich potomky stalo. Ačkoliv Veřejná bezpečnost nalezla jejich těla, rodině to nikdo neoznámil. Právě zde začínají podivnosti, které provázejí celý tento případ.

Na cestě za dobrodružstvím

Petr Havel, Pavel Plšek a Lenka Vítová se vydali 26. června 1987 na čundr, konkrétním cílem mělo být Hřensko. Posledním člověkem, který je měl vidět, byl Josef Dvořák, hlídač Pravčické brány a pomocná ruka Pohraniční stráže. Skupina měla namířeno na Pravčickou bránu, údajně se dostala na kýžené místo, ale jinou cestou, takže Dvořákovi nezaplatila vstup. Ten zalarmoval pohraničníky. Tolik ověřená svědectví o posledním pohybu trampů. Domů se měli vrátit 4. července.

Na základě oznámení nálezu dvou lidských lebek v září téhož roku se vydali do hor horolezci, kteří měli za úkol lokalizovat oznámený nález. Když dorazili na Pravčickou bránu, našli dvě těla zakrytá větvemi, které ale nepocházely ze stromu, pod kterým ležela. Téhož dne bylo nalezeno tělo Lenky, která byla pohřbena v rokli. V okolí se našly boty a další věci patřící trampům.

Když kulový blesk vraždí nožem

Na místě činu chyběl jeden fotoaparát, druhý ležel nedotčený a bylo z něj možno vyvolat fotografie a zmapovat tak poslední jejich pohyb. Na snímcích však nebylo nic zvláštního – klasické snímky, které si uděláte při rodinném výletu. Podezřelé je, že rodiny pozůstalých dostaly pouze fotografie, negativ zůstal pravděpodobně na kriminálce.

Začalo vyšetřování a ztotožňování několika desítek trampů, které znali kriminalisté pouze podle přezdívek a chabého popisu jiných čundráků. Jejich výslechy ale vůbec nikam nevedly. Policisté pracovali hned s několika verzemi. Jedna z nich byla otrava houbami nebo konzervou, ta se nepotvrdila, také pracovali s verzí vraždy a následné sebevraždy, avšak i tato verze se ukázala jako lichá. Uzavření případu přineslo více otazníků než odpovědí. Kriminalisté totiž věc uzavřeli s tím, že se trestný čin nestal a za smrt trampů mohl pravděpodobně kulový blesk. Větší absurditu si nelze ani představit, blesk zavraždil tři trampy, jednoho svázal francouzskou vrcholovou smyčkou a podřízl mu Achillovu šlachu.

ÚDV vyšetřuje

Krátce po sametové revoluci se případu chopil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). V roce 1991 byl případ znovu otevřen, již se vyšetřoval jako vražda, ale skončil znovu uzavřením, protože se nepovedlo najít pachatele, tudíž ani zahájit trestní stíhání proti němu. Maminka Petra Havla však byla neoblomná a láska k synovi ji nutila pátrat dál na vlastní pěst. Povedlo se jí přimět ÚDV, aby se začal případem v roce 1992 znovu zabývat. Nové informace, které paní Havlová vyčetla z archivů, navedly vyšetřovatele na stopu, která směřovala k Pohraniční stráži.

Co se tenkrát stalo

Existuje několik verzí, co se tehdy mohlo přihodit. Jedna mluví o tom, že měl vraždit pohraniční strážník jménem Ladislav F. K této verzi došla paní Eva Havlová. Tento výše postavený pohraničník prý krátce po smrti trampů změnil trasy pohraničních hlídek, to však mohlo mít i jiný důvod. Paní Havlová také tvrdila, že poznala Ladislava F. na identikitu k případu zavražděné prostitutky, který se odehrál roku 1995 a nepodařilo se ho nikdy vyřešit. Mohl by mít tento již zesnulý muž něco společného i se zmizením stopařek Lenky Mužíkové a Ilony Vavříkové? Ty se v této oblasti prokazatelně vyskytovaly. Zajímavostí je, že posledním, kdo s nimi mluvil, byl znovu onen hlídač a prodavač vstupenek na Pravčickou bránu, Josef Dvořák. Je zde ještě jedna, hodně odvážná teorie, že trampové viděli něco, co neměli.

Přechody na Hřensku měl využívat agent Falkman (a jeho lidé), což byl špion nasazený v Německu. Podle spisů se v blízkosti činu pohybovalo auto s karlovarskou značkou, které využíval a později i vlastnil zmíněný Falkman, jehož skutečné jméno znělo Karel Platl. V oblasti Hřenska bylo po smrti trampů nahlášeno několik nálezů batohů, dokonce se našly části končetin, tehdejší policie se těmito hlášeními ze záhadných důvodů nezabývala. Násilná smrt tří mladých lidí se už asi nikdy nepodaří objasnit. Ať odpočívají v pokoji a vědí, že na ně ani po tak dlouhé době lidé nezapomněli.

Zdroj: autorský článek

