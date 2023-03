Top 10 míst ve Vietnamu

Ptáte se na to, co vidět ve Vietnamu? Rádi byste se podívali na to nejvyhlášenější, co vám může tato destinace plná kulturního a přírodního dědictví nabídnout? Pak se začtěte do následujících řádků, kde vám kromě TOP 10 míst předložíme i něco navíc.

To nejlepší z Vietnamu

Vietnam je plný úchvatných míst, takže vybrat top 10 působišť je opravdu hodně složité. Přesto jsme se o to pokusili a přinášíme vám seznam, který je doslova zárukou úspěchu. Jde o to nejkrásnější, co vám tato země může nabídnout.

Rýžová pole Sapa

Oblast Ha Long Bay

Město Tam Son

Delta řeky Mekong

Nejvyšší hora Fan Si Pan

Hlavní metropole Hanoj

Ho Či Minovo Město

Chrám Cao Dai

Císařská hrobka u Hue

Samotné město Hue

Tohle je výběr TOP 10 nabízející od každého něco. Díky tomuto seznamu poznáte Vietnam z mnoha úhlů pohledů, a o to v podstatě jde. Začlenit se mezi tamní lidi a proniknout do jejich způsobu života, objevit kus dávné historie a podívat se na přírodní dominanty.

Hanoj si vás podmaní

Pojďme se ale nyní trochu více rozepsat o dalších krásách Vietnamu. Vaším pomyslným odrazovým můstkem bude hlavní město Hanoj. Metropole situovaná v severní části země, kde prožijete nevšední kulturní zážitek, spatříte významnou architekturu a stanete se součástí přírodních zajímavostí. V tomto městě stojí za návštěvu spousta památek.

Muzeum vietnamské revoluce

Chrám Ngoc Son

Brána Quan Chuong

Tran Quoc Pagoda

Katedrála sv. Josefa

Když navštívíte hlavní město Hanoj, určitě neopomínejte ani na taková místa, jakými jsou například jezero Hoan Kiem, které je v podstatě symbolem této metropole. Krásnou podívanou přináší také Želví věž nebo se můžete zastavit na pouličních trzích. Tam ochutnáte tradiční dobroty a dáte si vietnamskou kávu. Ohromující je i noční život Vietnamu.

Město hořících stromů

Pakliže bychom měli vypíchnout ještě jedno vietnamské město stojící za návštěvu, bude to s největší pravděpodobností Hai Phong neboli město hořících stromů. Jde o přístavní městečko vyznačující se svou koloniální architekturou. Kombinace nejrůznějších typů staveb ve spojení s těmi moderními dává cestovatelům opravdu na výběr. Na své si jistě přijde kdokoliv. A jaké zde najdete zajímavé cíle?

Pagoda Du Hang

Chrám Nghe

Městské divadlo

Muzeum námořnictví

Pokud se budete pohybovat v okolí města Hai Phong, neměli byste opomíjet ani na vyhlášenou písečnou pláž Do Son. Kromě koupání a relaxace se můžete zaměřit na poznávání podmořského světa, který je skutečně pestrý. Zároveň se vyplatí naplánovat si výlet na nedaleký ostrov Cat Bat, kde jsou další tropické pláže, ale také džungle plná života. Tuto oblast na severu Vietnamu si zkrátka zamilujete.

Naplánujte si dovolenou ve Vietnamu

Tak co, oslovil vás Vietnam natolik, že ho musíte za každou cenu navštívit? Pokud tomu tak skutečně je, přinášíme vám ještě jeden tip na závěr. A tím se stane cestovatelský portál cKlub.cz, který bude vaším výchozím bodem při sestavování itineráře takové dovolené. Na jednom místě totiž najdete vše potřebné.

Blogy a cestopisy

Recenze hotelů

Praktické informace

Inspirace na zajímavá místa

Výběr zájezdů

Připravit si můžete nejenom plán cesty, ale budete vědět, v jakém ročním období je nejlepší vyrazit. Získáte přehled o cenových nákladech, měně, očkování a bezpečnosti. O všem si navíc můžete psát s ostatními cestovateli, kteří vám tak poskytnou další doporučení. Užijte si dovolenou ve Vietnamu, na níž budete hodně dlouhou dobu vzpomínat.