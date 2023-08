Tři muži zmizeli z ostrova a od té doby je nikdo neviděl. Teorií je spousta, pravdu najdeme jen těžko

Co se stalo 15. prosince 1900 na ostrově Flannan tak děsivého, že se v jednu chvíli ztratili všichni tři strážci majáku, kteří měli dbát na bezpečí proplouvajících lodí? To je záhada, kterou se dodnes nepodařilo vysvětlit. Přikloníme se k některé z mnoha teorií?

Místo světla majáku byla jen temnota

Ostrovy Flannan jsou skupinou maličkých ostrůvků ve Vnějších Hebridách u západního pobřeží Skotska s celkovou rozlohou menší než šedesát hektarů. Jeden z nich, Eilean Mòr, je právě tak správně velký a umístěný, aby na něm mohl být umístěný maják. Ten se prvně rozsvítil v prosinci roku 1899 a už o rok později se stal místem pravděpodobně děsivé tragédie, kterou nepřežil ani jeden z jeho strážců. Jako první o tom podala zprávu posádka parníku Archtor, která na své cestě z Philadelphie do Leihtu zjistila, že místo, kde by měl do tmy zářit maják, je i za tehdy špatného počasí temné. Svůj poznatek o tři dny později sdělila v přístavišti, odkud vyplula loď, aby na místě samém zjistila důvody takové chyby. K ostrovu ale dorazila až o osm dní později, dříve jí to nedovolilo počasí.

Tři nešťastníci...

Na ostrově v té době měli být tři muži – Donald McArthur, James Ducat a Thomas Marshal. Posádka záchranářské lodi měla neblahé tušení už od prvních chvil, kdy doplula k malému přístavnímu molu. Nic nebylo tak, jak být mělo. A co bylo hlavní, nepřišel je přivítat žádný z mužů, kteří měli maják strážit. Nikdo nereagoval ani na vystřelenou světlici, ani na silný zvuk mocné píšťaly. Co se mohlo stát?

Zlověstné ticho a nepořádek

Jeden z mužů posádky záchranné lodi proto vystoupil na břeh. Místo objasnění zvláštní situace ale našel v majáku pozůstatky jeho zjevně spěšného opuštění. Na věšáku visel jen jeden ze tří plášťů, které měly strážce majáku chránit před častým zlým počasím, na stole ještě stálo nedojedené jídlo, převržená židle svědčila o rychlosti, s jakou muži opustili místnost. Moc toho vidět nebylo, byla již tma. Pochyby a obavy ale narůstaly každým okamžikem. Jistě právem. Posádka lodi se vrátila na nedaleký ostrov Lewise, odkud bylo možné poslat telegram do centra Northern Lighthouse Board, které mělo správu majáků na starosti. Ve zprávě se hovořilo o pravděpodobné tragédii, která všechny tři muže připravila o život. Všechno tomu napovídalo.

Scéna jako z hororu

Za světla pak vypadal ostrov ještě děsivěji. Zatímco jedna jeho strana se zdála být docela v pořádku, ta druhá vypadala jako scéna z hororu. Vše bylo rozbité, rozházené, dokonce i kovové zábradlí bylo zohýbané, kusy betonu se zdály být vytrhány ze země. To, co se na ostrově dělo, ať už to bylo cokoliv, muselo mít strašlivou sílu. Podle oficiálních závěrů vyšetřování se muži patrně stali obětí nečekané a nebývale vysoké vlny, která se přihnala jen proto, aby zlikvidovala, co mohla. Muže, kteří se v té době snažili zajistit maják před přicházející bouří, patrně strhla s sebou do moře.

Běžní lidé měli spoustu teorií

Vysvětlení vyšetřovatelů se ale vůbec nelíbilo Skotům, kteří měli na celou věc jiný názor – a bylo jich hodně. Jedni trvali na tom, že šlo o útok ohromného mořského hada, další trvali na svém přesvědčení, že se strážci majáku stali obětí zlověstné lodi duchů, která tamními vodami prý proplouvala. Našli se dokonce i tací, kteří se domnívali, že mužům zkrátka přestal chutnat jejich dosavadní život a zajistili si odvoz do jiné části země, kde mohli v klidu začít psát nové příběhy. Může být něco z toho pravdou? Těla tří mužů nebyla nikdy vyplavena ani v blízkosti ostrůvku Eilean Mòr, ani na žádném jiném místě poblíž či daleko. Zůstali tedy navždy na mořském dně, nebo byl jejich osud úplně jiný?

Důkazy nejsou, zbývá fantazie

Jak to bylo doopravdy, se už asi nikdy nedozvíme. Jasné je dnes jen to, že jakýsi deník, který měl být na ostrově nalezen a svědčil prý o předcházející strašlivé bouři, byl pouhým podvrhem. Prostoru pro fantazii je tedy stále dost. Máte i vy svoji teorii, co se mohlo u majáku v prosinci roku 1900 stát?

Zdroj: en.wikipedia, ifscience, history.co

