Unikátní Labyrintárium Loučeň: Takové místo jinde v Evropě nenajdete

Hledáte v Čechách něco, co je skutečnou raritou? Pak čtete správný článek. Přesně takovou raritou je Labyrintárium v městečku Loučeň, které je umístěné přímo v zámeckém parku. Jaké labyrinty zde jsou a na co přesně se můžete těšit?

Zámek Loučeň je otevřen pro veřejnost celých 12 měsíců - tedy od ledna až do závěru prosince

Labyrintárium Loučeň je místem, kde se nachází hned jedenáct labyrintů a bludišť, a to na šestnáctihektarovém zámeckém parku, který je také plný exotických stromů. Už to je samo o sobě raritou, nicméně je zajímavé i to, že každý labyrint je naprosto jiný a navíc byl vytvořen z odlišného materiálu.

Klikatá cesta k cíli

Labyrinty a bludiště obecně nabízejí neotřelou zábavu. V labyrintech vás jediná cesta, byť pořádně klikatá, povede k vytyčenému cíli. Na druhé straně u bludiště narazíte na mnohá rozcestí, přičemž ne každá z cest, kterou si na těchto rozcestích vyberete, vede tím správným směrem.

Jaká jsou tu bludiště? Buxusové, Tisové, Dlážděné,

Palisádové, Provazové, Prstový labyrint, Písmenkový labyrint. Autorem projektu labyrintária Loučeň je světoznámý tvůrce labyrintů Adrian Fisher.

Ať už zvolíte labyrint, nebo bludiště, tak hned zjistíte, že opravdu nejde pouze o zábavu pro děti. Naopak je toto místo stvořené prakticky pro všechny věkové generace.

Staré jako samotné lidstvo

Labyrinty užívali třeba Keltové, abychom tedy nejprve jmenovali nám geograficky blízkou civilizaci. Už ve starověku je ale znali třeba i obyvatelé daleké Indie. V pohanských dobách měly na lidi v mnohém podobný vliv jako později vznikající náboženství.

Labyrinty totiž obecně lidem dokáží dobíjet energii. Dokonce nevyčerpatelnou má podle odborníků Kamenný labyrint, který se nachází právě v Loučeni. Vyzkoušet to samozřejmě můžete na vlastní kůži a sami zjistíte, jestli to opravdu funguje.

Jaké labyrinty zde najdete?

Světelný labyrint

Zabírá v souladu s barokní symetrií střed otevřeného zámeckého nádvoří. Navštivte ho spíše po setmění, kdy dokáže naplno očarovat, přes den je naopak vcelku nenápadný.

Travnatý labyrint

Ten je naproti samotnému vchodu do zámecké kaple, přičemž má kruhový půdorys zakomponován tvar kříže. Cesta pro poutníky, neustále se točící, vede drcenou antukou, předěly mezi cestami pak tvoří travnatý drn. Svěží zeleň trávy ale s antukovým podkladem působí zajímavě a atraktivně.

Kamenný labyrint

Je právě podle odborníků energeticky nejnabitějším loučenským labyrintem a odkazuje svým stylem na Kelty. Valouny, které posloužily jako stavební materiál, opracovala do současných hladkých tvarů síla vodního živlu. Vyzdviženy pak byly ze dna řeky Labe.

Pískovcový labyrint

Ti, kteří si myslí, že půjdou pískem, tak se pletou. Labyrint je totiž na dokonale zarovnaném pískovci a má vůbec nejkrásnější zasazení do přírody. Navíc je tu parádní výhled na velkou část celého parku.

Jak se na místo dostat?

Z Prahy pojedete po silnici R10 směr Mladá Boleslav, exit 27 - Benátky nad Jizerou směr Lipník, Čachovice, Vlkava - vyznačeno dopravním turistickým značením - cedule hnědé barvy

Pokud pojedete autobusem nebo vlakem, pak jsou většinou výborná spojení s městem Nymburk. V něm pak najdete autobusové nádraží, na kterém přestoupíte na hromadnou dopravu, která vede už na Loučeň. Autobusová zastávka na Loučeni je pak pouhých 300 m od zámecké brány.