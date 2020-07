Vtipné zajímavosti o lidském těle. Ano, i to vaše má svá tajemství, o kterých možná ani nevíte

Lidské tělo je zázrak, o tom není pochyb. Navíc bychom se často velmi divili, jaké zajímavosti a někdy i úsměvná fakta se k němu vztahují. Věděli jste například, že ráno jste o maličko vyšší než večer? U vysokých lidí může jít dokonce až o dvoucentimetrový rozdíl.

K večeru se zmenšujeme

Jak je to možné? Jde o to, že páteř, která probíhá více než třiceti procenty lidského těla obsahuje mimo obratlů také tak zvané meziobratlové ploténky, které schraňují poměrně značné množství vody. Tu vstřebávají hlavně v době, kdy je tělo v klidu a páteř není tolik zatížena - tedy hlavně v noci. Proto se ráno budíme s ploténkami, které jsou o něco silnější než byly večer. A to je právě příčinou uvedeného rozdílu. Během dne je páteř znovu zatěžována, tekutina je vytlačována a člověk se “zmenšuje”. Pokud tedy budete někomu chtít dokázat svoji velikostní převahu, bude lépe se změřit hned po probuzení.

Mluvíte hodně nebo jen trénujete jazyk?

Přemýšleli jste někdy o tom, který sval v těle je nejsilnější? Podle mnohých teorií jde o jazyk, který pomáhá nejen přijídle, ale i při mluvení. Jak je známo, chtěl-li například panovník zamezit někomu v přílišném roznášení informací, dal mu vyříznout jazyk. Jak takový chuádk dopal si raději ani nebudeme představovat.

Je ale také pravdou, že vlastně nejde o jediný sval - jazyk je tvořen jak vlastními svaly jazyka, tak i vnějšími svaly. Navíc chybí zcela objektivní metoda, která by tvrzení o jeho dominanci mezi silnými svaly dokázala. Každopádně u některých upovídanějších lidí je jisté, že se rozhodně jedná o sval nejposilovanější.

"Na zdravíčko"

Už jste někdy kýchali? Rozhodně ano. A dokázali byste při kýchnutí nechat otevřené oči? Pokud by se vám to dařilo, měli byste zajít k lékaři, protože by se o váš případ jistě zajímali odborníci. Ti totiž podle svých výzkumů tvrdí, že to není možné. Kýchat a nechat otevřené oči je prý nezvládnutelné a hlavně by mohlo dojít k poškození vlásečnic v očích. Jde jen o krátký okamžik, ale třeba při řízení v autě se může jednat o moment, který rozhodne o životě nebo smrti. Proto by snad měla být rýma jednou z chorob, které by řidiče alespoň na určitou dobu vyřadily z provozu.

Ostatně i další zajímavost se týká kýchání - věděli jste, že vzduch, který při kýchnutí vydechnete, letí rychlostí 160 kilometrů za hodinu? Navíc se ve stejném okamžiku zastaví všechny tělesné funkce, a to včetně srdečního rytmu. Opět jde ale jen o velmi krátký časový úsek.

Při kýchání si také určitě vždy zakrývejte ústa. Nejde ani tak o vás samotné, ale ochráníte tak lidi kolem sebe před “sprchou” slin, hlednu a mikroorganismů, které se přikýchnutí dostávají až do vzdálenosti bezmála čtyř metrů.

Co všechno se vejde do lidského těla?

Zajímavou součástí těla, která často není patřičně doceňována, je tenké střevo. U dospělého člověka má délku kolem 3,5 metru, coz si ještě dokážeme představit. Co už je ale představitelné hůře je velikost jeho povrchu. Vzhledem k mnoha výrůstkům, kterým je na vnitřní straně pokryto, by jeho plocha po důkladném rozložení dosahovala až 300 čtverečných metrů. Stále vás to neohromuje? Jen pro představu - jsou to přibližně dvě volejbalová hřiště…

Bez kostí to nejde

V těle máme kosti, to ví opravdu každý. Mnozí si dokonce ještě ze školy vybaví informaci, že by jich mělo být 206, alespoň nám to tak učitelé říkali. Jako snad všechno, co se týká života, ani tohle ale není tak jednoduché. Někoho možná udiví skutečnost, že se děti rodí se třemi sty kostmi. Některé spolu ale v průběhu dlašího vývoje srostou a jejich počet se tak snižuje. Například jen taková lebka se vlastně skládá z 26 kostí. Ani tak ale není možné říct, že bychom všichni měli stejný počet kostí. Jsou totiž jedinci, kterým například “nestačí” dvanáct párů žeber a narodí se se třinácti. Největší a nejdelší kostí v těle je podle očekávání kost stehenní, nejmenší kůstky bychom naopak našli v uchu, a jsou to ony známé: kladívko, kovadlinka a třmínek.

Najdete na těle největší sval?

Když už víme, která kost je největší, měli bychom také znát největší sval. Tentokrát jde také o předvídatelnou odpověď, je jím sval hýžďový, který pomáhá člověku nejen sedět, ale hlavně držet tělo ve vzpřímené poloze, udržovat správné postavení pánce, ovládat kyčelní kloub a má i mnoho dalších důležitých úkolů.

Co mají společného vlasy a nehty?

A nakonec - bez zajímavosti určitě není ani fakt, že jsou vlasy a nehty tvořeny stejnou hmotou. Jen má pokaždé jiný tvar. Krásné nehty a vlasy jsou jistě snem nejen každé ženy, a tak je alespoň určitou výhodou to, že na posilování obou často stačí jeden prostředek nebo doplněk stravy. Navíc, zatímco mužům vypadává denně kolem padesáti vlasů, u žen to může být až dvojnásobek. A pak se divte, proč je pořád ucpaný odtok u sprchy…

