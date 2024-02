Za pár minut jsem zpátky, mami. Miluji tě! To byla poslední slova, co matka slyšela od své dcerky

Byl červen roku 1991, prázdniny už klepaly na dveře a na předměstí Melbourne poslala matka svoji šestiletou dceru do nedalekého obchodu. Vše se zdálo být bezpečné, ostatně tak jako jindy. Jenomže tentokrát dopadlo všechno úplně jinak, než by si mohl kdo přát. Matka viděla svoji dceru naposledy ve chvíli, kdy děvčátko nasedalo na kolo a vyráželo z vrátek. Nikdo netušil, co se za malou chvíli stane.

Obezřetná dívka

Podle její matky Kerri byla Sheree velmi obezřetná a s cizími lidmi se nikdy nebavila, dokonce se jich spíš bála. Když se ale ani po několika desítkách minut nevracela domů, vyvolala její matka poplach. Brzy nato bylo nalezeno dívčino kolo nedaleko domu, kde s matkou žila. To už Kerri vše ohlásila policii. Obavy minutu po minutě narůstaly a bohužel se ukázaly jako oprávněné.

Policisté i dobrovolníci byli na nohou

Policisté okamžitě rozběhli rozsáhlou pátrací akci, do které se zapojilo na stovku dobrovolníků. Zastavovali řidiče, prohledávali les, zapojili vrtulník i služební psy. Všechno ale bylo marné, jako by se dítě propadlo do země. Později matka přiznala, že se již před několika dny pokusil neznámý muž Sheree vylákat na výlet na kole, navíc v posledních letech byly uneseny v okolí hned tři dívky, uvádí server Morbidology.

Mohla to být stopa, ale k objasnění případu ještě nevedla. Kerri vystoupila v televizi, kde žádala o pomoc při hledání dcery. Pátrání bylo nekonečné, až si v lednu příštího roku vzpomněl malý chlapec, že takovou dívku viděl s mužem, který ji nutil nastoupit do malého modrého auta. Konečně bylo čeho se chopit a kde skutečně začít. K chlapci se brzy připojila další žena, ale po modrém autě stále nebylo ani památky.

Objevené tělo patřilo Sheree

Vláda dokonce vypsala odměnu 100 000 dolarů, ale zbytečně. Na podzim roku 1992 objevili náhodní jezdci na koních tělíčko zjevně již mnoho měsíců mrtvého dítěte. Na řadu přišla pitva, která zlé podezření potvrdila. Šlo o Sheree. Teď už zbývalo jen najít vraha, ale na to potřebovali policisté ještě několik dalších týdnů. Až poté se už poměrně úzká skupinka vyšetřovatelů přiblížila k šestapadesátiletému muži Robertu Lowovi, ženatému otci dvou dětí a aktivnímu členu místního církevního sboru.

Svědci si vzpomněli, nikdo tehdy nepomohl

Brzy došlo na soudní slyšení a to, co se objevilo ve výpovědích místních, bylo téměř neuvěřitelné. Najednou začaly hovořit děti, které únos viděly, a dokonce i dospělí, kteří si podle findagrave.com vzpomněli na nešťastnou dívku za sklem auta, která se snažila upoutat jejich pozornost.

Proč nikdo z nich tehdy nic neohlásil, zůstalo záhadou. Robert Lowe byl nakonec pod tíhou důkazů obviněn nejen z vraždy Sheree, ale i z dalších dvou únosů a neoprávněného věznění. Nepomohlo mu ani svědectví manželky, která vypovídala o změně jeho chování po dívčině únosu a o jeho fascinaci zprávami o únosech dalších malých holčiček.

Lhal, i když spal

Robert Lowe lhal policii téměř každým slovem i ve snadno prokazatelných skutečnostech. „Za prvé jsem tam nebyl, ale pokud jsem tam byl, nebyl jsem tam v příslušnou dobu, a pokud jsem tam byl v příslušnou dobu a udělal jsem to, nebyla to vražda,“ prohlásil dokonce před soudem. Jeho nahrávané diskuse se spoluvězněm, v nichž se k vraždě přiznal, jej ale nakonec přece jen usvědčily. Pomohla také výpověď jeho psycholožky, která potvrdila, že se u ní léčil kvůli exhibicionismu a obtěžování malých dívek. Souhlasila s nahráváním jeho sezení a to potom posloužilo porotcům při rozhodování.

Jekyll a Hyde

Jestliže okolí znalo Roberta Lowa jako milujícího muže, ochotného kdykoliv pomoci, znalo pouze pana Jekylla. Byl tady ale také skrytý Hyde, který páchal zlo, za něž byl odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. Malé Sheree Beasley to život nevrátilo, ale pravděpodobně tak byly zachráněny osudy dalších dívek.

