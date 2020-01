Za vznikem kostkového cukru stál pořezaný prst. Cukr může zachránit život a chtějí ho i sběratelé

O soli se říká, že je nad zlato. Asi je to pravda. Jen zkuste jíst neosolený salám nebo svíčkovou, příliš si na nich nepochutnáte. Stejné je to ostatně s cukrem. Ani buchta nebo koláče by bez něho nebyly moc k jídlu. Cukru se někdy říkalo také bílé zlato, protože patřil mezi vzácnou a oblíbenou komoditu ze skupiny zemědělských produktů. Jaké další zajímavosti se k cukru vážou?