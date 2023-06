Zlatá labuť: Castingové trefy první série

V seriálu se objevují i velká jména české televizní tvorby, jako jsou Petr Kostka nebo Daniela Kolářová. Skvělý je i nacista Gruber Jaroslava Plesla, ale to je také etablované jméno. Tento článek si všímá spíše herců, které jste už mohli někde vidět, ale nevzpomněli byste si, jak se jmenují. Po první sérii Zlaté labutě to už vědět budete.

Hana Kusnjerová jako Valerie Horká nabírá grády

Nešikovná sestřička Lada z Ordinace v růžové zahradě se ve Zlaté labuti představila jako akurátní vedoucí oddělení módy obchodního domu, vždy uměřená a příjemná Valerie Horká. Zpočátku trochu nudně napsaná postava nabírá ve druhé půli první série pořádné grády. K jedné z prodavaček, Kristýně, se Valerie vždy chovala trochu jinak, a ukazuje se, proč a kam scenáristé jejich vztah vedou. Rozhodně jde o nečekané rozuzlení a diváky určitě bude zajímat, jak se Valerie popasuje s nezvyklou životní rolí.

Robert Mikluš jako Lukáš Mašek dává zapomenout na strážníka Topinku

Bez kníru vám možná nedojde, že to je ten chlapík, co hrál jalového strážníka Topinku ve stejnojmenném seriálu ČT. Robert Mikluš – ač žádný Brad Pitt – má neuvěřitelné charisma a jako sebelítostivý, alkoholu holdující manžel bohaté Ireny Maškové si pro sebe krade každou scénu. Čtyřicetiletý ostravský herec s laskavýma očima a podmanivým hlasem dokáže se ctí ustát náročné scény, ve kterých se dozvídá o mimomanželském poměru své ženy Ireny. Stejně tak se rychle přešaltuje do pomstychtivé polohy a jejich manželské hádky a pletichy patří mezi nejzábavnější okamžiky celé Zlaté labuti.

Barbora Bočková jako Markéta Dittrichová dokáže být nesnesitelná i politováníhodná zároveň

Podle čeho poznáte dobrou herečku? Že vám dokáže být tak protivná jako Barbora Bočková v roli nesnesitelné Markéty Dittrichové. Rozmazlené primadony, kterou rodiče tlačí do sňatku s Petrem Kučerou, nejmladším z klanu majitelů Labutě, i když je na smrt nemocná. Manipuluje s ním, lže mu a o nějaké lásce se nedá vůbec mluvit. Když se její lži provalí, ukazuje se, že rozmazlená slečinka není zdaleka tak hloupá, jak se zdálo. Čím je její osud horší, tím je divákům sympatičtější. A nejen divákům, zřejmě i Petrovi (Adam Vacula).

Adam Vacula jako Petr Kučera zabodoval mužností

Na českých televizních obrazovkách ještě příliš nebyl k vidění, točil spíše zahraniční produkce nebo se věnoval divadlu. Každopádně se pětatřicetiletý potetovaný fešák, který v seriálu představuje nejmladšího syna Petra Kučeru, věnuje v civilu také focení a boxu. Po rozpačitém začátku jeho výkon postupně roste tak, jak se rozvíjí jeho (ne)vztah s Markétou, která ho herecky jistí ve společných scénách. Podobně chlapácký typ se na českých obrazovkách neobjevil od dob Ondřeje Vetchého.

Simona Lewandowská jako Alena Zimová má skvělou chemii s Kristýnou Ryška

Navzdory jejímu mládí (23 let) a tomu, že ještě studuje DAMU, se stala Simona Lewandowská v tomto roce téměř stálicí TV obrazovky. Ukázala se v Ordinaci či Panu profesorovi a výrazně na sebe upozornila v seriálu Dobré ráno, Brno! Roli měla také ve filmu Zlatý podraz, kde se ukázalo, jak jí sluší dobové kostýmy. Ve Zlaté labuti má nelehkou úlohu. Představuje lesbu, která utekla z vesnice do anonymní Prahy, kde navázala vášnivý vztah s panovačnou majitelkou Zlaté labutě Irenou Maškovou. Lewandowská je v této poloze velmi přirozená a díky silné chemii s Kristýnou Ryška, představitelkou Ireny, jde o nosnou a atraktivní, i když vedlejší dějovou linku.

Ladislav Hampl jako Antonín Bouchner je učebnicový padouch

Liberecký rodák Hampl, kterého si nejvíc pamatujeme z Okresního přeboru ve fotbalovém dresu, je především divadelní herec. V Labuti je však v pozici ředitele celého obchodního domu vždy v hnědém obleku, vždy zdvořile mluvící a vždy neskutečně slizký. Z postavy kníratého a ulízaného ředitele Bouchnera se vyklubal největší záporák první série, který neváhá vydírat Irenu Maškovou kvůli jejímu poměru s prodavačkou Alenou, který se v dané době trestá žalářem. Ostatně jejich společné scény patří k tomu nejlepšímu z celého seriálu a padlo v nich několik památných hlášek. „Vy se mě bojíte? To je od vás ale velice rozumné.“

„Můžu dál?“ „Ne.“

Kristýna Ryška jako Irena Mašková Zlaté labuti prostě kraluje

To nejlepší nakonec. Z původně vedlejší role dokázala zkušená filmová a seriálová herečka, která začínala v Ulici, vykřesat nejzajímavější postavu seriálu. V civilu nenápadná maminka z Valašska se v nádherných dobových kostýmech mění v královnu celé Zlaté labutě. Určitě za to může fakt, že má nejlíp napsanou postavu: sarkastickou, bezcitnou a ambiciózní ženu v 30. letech, která žila ve stínu obou bratrů. Jejím slabým místem je prodavačka s andělskou tváří Alena Zimová v podání Simony Lewandowské. Na Instagramu vznikly desítky fanouškovských účtů jen kvůli těmto dvěma. Vzhledem k tomu, že seriál je nejsledovanější v cílové skupině 15–54 let, možná se tu na obrazovkách díky jejich skvěle zahranému lesbickému vztahu prolamuje jedno velké společenské tabu.

Zdroj: TV Nova, www.csfd.cz, www.imdb.com, www.mediaguru.cz

