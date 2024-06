Ztělesněná destrukce. Ruský termobarický raketomet TOS-3 jako likvidátor všeho živého

​Termobarické zbraně fungují na principu výbuchu aerosolového oblaku paliva, které je smísené dohromady se vzduchem. Následně se uvolní silná tlaková vlna. Výsledkem je velký účinek na rozsáhlé ploše. Na termobarických zbraňových systémech pracovalo již za druhé světové války nacistické Německo, po jejím skončení se do vývoje pustil také Sovětský svaz či USA. ​

Agentura TASS zveřejnila video z vojenské ceremonie, kde nechybí nejnovější verze termobarického raketometu TOS-3 Drakon. Pro Rusko to znamená, že pokročilo dále ve svých schopnostech vyvinout účinný raketomet s obzvlášť destruktivní silou.

Destrukce zaručena

TOS-3 totiž přichází s některými novinkami, které jsou zároveň špatnou zprávou pro ruské nepřátele. Plamenometný tank, jak TOS-3 příznačně nazývá web Defence Express, disponuje na rozdíl od starších verzí ještě smrtonosnější schopností. Termobarická raketa s náloží o hmotnosti přibližně 50 kg vybuchne a v místě exploze činí teplota několik tisíc stupňů Celsia, což ve spojení s tlakovou vlnou přináší skutečně obrovskou destrukci, jak uvádí server The War Zone.

Vybrané cíle se prostě vypaří z povrchu zemského. Rusko tak u této i předchozích variant raketometu jednoznačně vsadilo na devastační účinek, navíc zbraňový prostředek si velmi dobře vede v boji v městském terénu, ale i jiném, například hornatém nebo více členitém.

Větší dostřel, větší ochrana

TOS-3, jehož první prototyp už spatřil světlo světa, rozvíjí bojové kapacity zejména v delším dostřelu, což v praxi znamená, že je schopen zničit vybrané cíle na vzdálenost 15 km. Dostřel raket varianty TOS-2, kterou Rusové už před časem nasadili do války s Ukrajinou, byl jen v rozmezí 3,5–10 km.

Zajímavá je skutečnost, že TOS-3 má snížený počet odpalovacích trubic. Zatímco TOS-1 měl 30 tubusů, TOS-2 měl 18, nejnovější varianta raketometu jich má jen 15. Ruská armáda pravděpodobně pracovala s tím, že více odpalovacích trubic, a tudíž i větší hmotnost by mohla ovlivňovat přesnost palby, vozidlu tak odlehčila. Dále byla nejnovější varianta vybavena pokročilým naváděcím systémem, dále bude rovněž možné zabudovat do TOS-3 ruský navigační systém GLONASS pro zpřesnění palby.

Konstruktéři se zaměřili při celkovém upgradu i na samotnou ochranu vozidla. To je nyní vybaveno speciální bezpečnostní klecí, která chrání raketomet před útoky sebevražedných dronů. Co se týče dalších parametrů, ty zůstanou podobné nebo stejné jako u starších verzí. V praxi to tedy znamená vozidlo ovládané třemi muži, s rychlostí 60 km/h a dojezdem 600 km.

Ukrajina může mít vážný problém

Jestliže Rusové spolu s TOS-2 nasadí i TOS-3, což se zdá být více než pravděpodobné, nemá Ukrajina srovnatelný prostředek, který by byl stejně účinný. V dělostřeleckých systémech má Rusko tradičně navrch, nejnovější přírůstek do rodiny TOS, který prošel výraznou modernizací, pak pro Ukrajinu nevěstí nic dobrého.

