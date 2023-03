Jaké osvětlení je to nejlepší?

Druhy osvětlení

Do našeho obydlí si nejčastěji pořizujeme nástěnné lustry. Stále oblíbenější se také stává LED osvětlení. Do obývacího pokoje se typicky hodí například podlahová lampa. Pro ložnice jsou zase typické noční lampičky, které se hodí k večernímu čtení. Velmi oblíbené jsou také závěsné lustry, například nad jídelní stůl.

Stolní lampa

Stolní lampa je skvělou volbou do obýváku nebo ložnice, protože poskytuje velmi dobré podmínky pro čtení nebo práci. Často také lze nastavit intenzitu osvětlení a úhel svitu. V dnešní době existuje mnoho designů, barev, materiálů, z kterých jsou lampy vyrobené. Určitě je dobré zařadit tento druh osvětlení do svého bytu.

Stojací lampa

Obývací pokoj je obvykle nejvíc používaným prostorem. Je důležité, aby byl dobře osvětlený pro příjemnou atmosféru. Moderní styl vyžaduje umístění stojací lampy alespoň do jednoho koutu místnosti. Pokud se vám zdá váš prostor bez nápadu a nádechu moderna, zvažte nějakou extravagantní lampu, která rozzáří váš obývací pokoj.

Bodovky

Typicky tento druh světla najdete většinou v kuchyni, obývacím pokoji nebo koupelně. Bodová světla se umísťují do podhledů, místnost má pak elegantní styl. Výhodou bodových světel je to, že je můžete rozmístit do různých tvarů či více osvítit požadovaný prostor. Popřemýšlejte nad použitím úsporných nebo LED žárovek, protože jejich provoz je levnější.

Moderní závěsné lustry

Závěsné lustry najdete nejčastěji nad jídelním stolem. Je to v dnešní době velmi moderní způsob osvětlení. Většinou se jedná o 3 a více žárovek, které volně visí na pevném bodu (např. dřevěném rámu nebo jiném designovém prvku). Tento druh osvětlení nabízí velkou škálu designů, od velkých žárovek až po různé dřevěné detaily či extravagantní barvy.

Další styl, který se vrací do módy jsou křišťálové lustry. Jsou ale velmi výrazné, takže při dekoraci si dejte pozor na to, aby v místnosti nebylo moc výrazných prvků. Křišťálové lustry jsou znakem elegance a luxusu.