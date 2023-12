Kouzelný svět dámských kabelek

Mezi nejoblíbenější kousky patří dámské kabelky přes rameno. Jsou praktické a vypadají vkusně. Můžete je nosit do práce, do města i na volnočasové aktivity. V závislosti na okolnostech i vkusu můžete sebe i svůj outfit ozdobit malou kabelkou, která se skvěle hodí na kratší volnočasové aktivity a dáte do ní nezbytné věci jako mobilní telefon, peněženku, skládací deštník, kapesníčky či kosmetické potřeby. Velká kabelka pojme nejen kapesní potřeby, ale také třeba pití, pracovní materiály, svačinku či krabičku s obědem, případně i kapesní potřeby vaší polovičky.

Foto: se souhlasem Rieker-eshop.cz Jak se vám líbí?

Bezedné možnosti kabelkové módy

Dámské kabelky seženete nejen s popruhy přes rameno. Oblíbené jsou také kabelky crossbody, které se nosí křížem přes hlavu. Jsou praktické, protože vám nechávají volné ruce. Další variantou jsou ledvinky, jež jsou v posledních letech na vzestupu. K šatům i sportovnějším outfitům se neztratí také batohy. Lze tedy vybrat z širokého spektra modelů, rozměrů i designů těchto nestárnoucích módních doplňků. My ale prozatím zůstaneme u kabelek přes rameno. A jak vytvořit dokonalý outfit?

Barvičky letí, stejně jako kabelky

Pro krásně harmonický výsledek je zapotřebí k vašemu outfitu zvolit i vhodnou barvu kabelky. Zkuste kombinaci ve složení bílá kabelka přes rameno, džíny, světle modrý svetřík, bílá vestička a světlá šála či šátek. Můžete směle vyrazit do města i do práce! Pokud fandíte neotřelé klasice, kombinace černé kabelky přes rameno, fialových maxi šatů s květinovým vzorem a černé obuvi bude pohledy přitahovat jako magnet!

Foto: se souhlasem Rieker-eshop.cz Každá si vyberete tu svou...

Pokud máte ráda výraznější barvy, zkuste ty metalické. Kombinace zlaté kabelky a kostýmku v královské modré vytvoří outfit, který bude mít jiskru a šmrnc! Výraznou nemusíte mít jen kabelku, někdy stačí i neutrální barva s nápadnými ozdobnými prvky, jakými jsou barevné potisky, přezky, prošívání či lakované pásky.

Pokud toužíte po dokonale sladěném outfitu, mrkněte na Rieker-eshop.cz, kde si můžete vybrat nejen kabelky pro ženy, ale také dámské boty, se kterými kabelku můžete sjednotit. Tak která kabelka přes rameno si získá vaše srdce? A bude jen jedna, nebo jich pro jistotu vezmete trochu více? Tohle těžké rozhodování necháme na vás!