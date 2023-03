Pampeliška, žlutý zázrak pro ledviny. Vyrobte si bezkofeinovou kávu, která dobývá svět

Věděli jste, že... pampeliška podporuje činnost ledvin, jater, žlučníku i lymfy, srovnává hladinu cukru v krvi, posiluje a čistí střeva, detoxikuje organismus a podporuje trávení? Je také bohatá na vitaminy A, B, C, K, vápník, draslík, železo, betakaroten a mnoho dalších pro tělo prospěšných látek.

Pampeliška neboli smetanka lékařská kvete hojně od dubna do června, proto je někdy považována za plevel. Tento pro mnohé „plevel“ má mnoho zdravotních benefitů. Sbírá se kořen, květ i listy, a to ideálně před květem, tedy zjara.

Z praženého kořene pampelišky je skvělá domácí káva bez kofeinu

Pampeliškový kořen vyčistěte od hlíny, usušte a na pánvi za vysoké teploty pár minut pražte, dokud neztvrdne. Pozor, nesmí se spálit! Pokud jste čajomilové, tak ho takto pražený (nebo klidně jen sušený) vylouhujte ve vroucí vodě a klidně k němu přidejte i mladé pampeliškové listy. Pampeliškový čaj tak obohatí vaši domácí sbírku čajů a ještě zklidní vaši žáhu.

Ti, kteří milují kávu, ale bojí se kofeinu, mohou s praženým kořenem udělat skvělou bezkofeinovou kávu. Ta totiž v posledních letech zažívá boom. „Pampelišková káva mi chutná, protože není chemicky ošetřena jako káva bez kofeinu. Má jemně oříškovou praženou chuť a je výborná s alternativním mlíčkem i kapkou medu,“ říká Lucie Kadlíková, která kávu pije pravidelně v rámci očisty střev.

Tvrdý kořen nechte vychladnout a rozemelte v mlýnku na kávu. Servírujte jako klasického „turka“ – dvě lžičky zalité vodou. Získáte tak alternativní kávu s nasládlou, ale zároveň příjemně nahořklou a nakyslou chutí – a můžete si ji klasicky osladit a přidat mléko.

Nekupujte drahý med, vyrobte si ho doma

Pampeliškový med si snadno vyrobíte doma. Oproti klasickému medu má intenzivnější květinovou chuť, nemá sice takové zdravotní účinky jako včelí med, ale jeho cena je výrazně nižší a je dobrou alternativou.

„Pampeliškový med používám proto, že je vegan friendly, můžu si ho sama nasbírat a vyrobit, i když nemám včely. Navíc ho mohou i úplně malé děti, což se u klasického medu nedoporučuje,“ říká Kateřina Kotrbová, která si med vyrábí sama a pampeliškové listy používá třeba do pesta nebo do salátů.

Natrhejte si květy pampelišek, zbavte je broučků a omyjte. Na půl litru vody stačí 150 květů pampelišek. Ty pomalu přiveďte k varu a vařte asi 10 minut. Poté sporák vypněte, přidejte na plátky nakrájený citron a takto louhujte 24 hodin. Další den šťávu přeceďte, zbytek pampelišek dobře vymačkejte, přidejte asi půl kila přírodního cukru a vařte pomalu do zhoustnutí. Za studena zhoustne ještě víc. Přelijte do skleniček, nechte vychladnout a skladujte.

Pampeliška je léčivý zázrak, je nutno ale dodat, že tepelnou úpravou, stejně jako je tomu téměř u všeho, ztrácí svoje vitaminy. Proto je nejlepší konzumovat ji syrovou, třeba v salátech nebo v pestu. Z pampelišky ale využijete jak kořen (na kávu a čaj), tak květy (na sirup) nebo zbytek rostliny do salátů, do polévek atd. A jak používáte pampelišku v kuchyni vy? Pište do komentářů.

Zdroje: culinabotanica.cz, pazitka.cz, pleva.cz, prirodnilekarna.cz

