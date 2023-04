Rozjezd e-shopu: Co nechat plavat a na co se zaměřit

Začátečníci se přitom zaměřují na detaily, které mají na úspěch e-shopu jen malý vliv. Naopak opomíjí oblasti, na kterých se láme chleba – celkovou strategii, logistiku, efektivní reklamu. Řekneme vám, co nechat při rozjíždění e-shopu plavat, a kam nalít maximum energie.

Zaměřte se na konverze, nikoli na design

Mnoho začátečníků stráví hodiny a hodiny vylepšování toho, jak jejich e-shop bude vypadat – jakou barvu bude mít menu, kde bude umístěné a co barva tlačítek?

Jenže design e-shopu není to hlavní, co mění návštěvníky v platící zákazníky. Vyberte si klidně základní šablonu. Možná nebude tak krásná, jak jste si vysnili. Do začátku ale stačí, protože zpravidla splňuje zavedené postupy pro snadnou orientaci a ovladatelnost e-shopu.

Důležitější je, aby váš e-shop zákazníky přesvědčil k nákupu v jiných oblastech. Faktory, podle kterých se zákazníci rozhodují, se mění obor od oboru. V popředí ale vždy figuruje cena, jestli zboží máte skladem a kolik stojí doprava.

Ani obaly nemusí být dokonalé, když jsou funkční

Stejně jako k designu přistupují začátečníci k balení. Chtějí mít krásné krabice na míru, pásky potištěné logem… Rozbalení zásilky má být pro jejich zákazníky událostí roku. I toto je v začátcích zbytečnost, která vás stojí jen čas, peníze a energii. Stačit vám budou běžně dostupné obalové materiály, jako jsou hnědé krabice a pásky bez potisku.

A pokud jde o wow efekt, toho levněji a rychleji docílíte, když zákazníkovi napíšete osobní vzkaz. Věřte, že vzkaz: “Honzo, díky, že jsi nakoupil právě u mě. Vybral sis jedny z nejlepších rukavic, které máme, tak ať se dobře nosí.” utkví v paměti déle než sebekrásnější krabice s logem.

Foto: archiv

Hledejte způsoby, jak získat zákazníky levně nebo zadarmo

Tím nejtěžším úkolem při rozjezdu e-shopu je, jak na něj přivést nové zákazníky. Všechny návody na internetu vám řeknou: pusťte PPC kampaně, dávejte obsah na sítě, pište blog, dělejte SEO… Jenže SEO a sociální sítě jsou na dlouho. Placené reklamy zase stojí peníze, které nemusíte mít.

Okamžité výsledky generují PPC kampaně. Jenže zatímco zaregistrovat se na Google Ads zvládne každý, nastavit ziskové a funkční kampaně málokdo. Někdy může být řešením najmutí PPC specialisty nebo marketingové agentury. V případě nedostatku finančních prostředků může pomoci i půjčka. Získáte tak nezbytný kapitál na spuštění reklamní kampaně a oslovení nových zákazníků.

Vedle toho maximálně vytěžujte to málo, co zatím máte – máte první zákazníky? Zavolejte jim a zeptejte se, jak se jim nakupovalo a jak se jim vaše produkty líbí. Získáte nejen zpětnou vazbu, ale možná i zákazníky, kteří se rádi vrátí a řeknou o vás svým známým.

Verdikt: neztrácejte čas zbytečnostmi

Když zakládáte e-shop, je snadné zaměřit se na zdánlivě důležité věci, jako je design, barvy, obaly. Nicméně, aby váš e-shop byl úspěšný, musíte mít vymakané to, co je opravdu důležité: zákazníci, marketing, kvalita zboží, rychlost doručení.

Neztrácejte čas a energii na zbytečnosti. Soustřeďte se na to, co skutečně pomůže vašemu podnikání růst a prosperovat. A nezapomeňte, že úspěšný e-shop se buduje postupně a vyžaduje trpělivost a tvrdou práci, ale s dobrým plánem a strategií můžete dosáhnout svých cílů.